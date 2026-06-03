Kraay, Weghorst'un oyuna girmesinin ardından Hollanda milli takımında tuhaf bir gelişme gözlemliyor

Hans Kraay junior, Çarşamba günü Wout Weghorst'un oyuna girmesini şaşkınlıkla izledi. 81. dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna giren bu uzun boylu forvet, takım arkadaşları tarafından tamamen yanlış kullanıldı; ESPN analisti ve muhabiri böyle değerlendiriyor.

"Hollanda milli takımı Weghorst'u oyuna sokuyor, sonra da geniş alana yayılıp geriye pas atıyoruz. Bu durum Ronald Koeman'ı da hayal kırıklığına uğratmış olmalı," diyor Hollanda milli takımını yakından takip eden Kraay, 0-1 yenilen takımın teknik direktörünün yerine kendini koyarak.

"Weghorst'u oyuna soktuğunuzda Cezayir'in o duvarını aşamıyorsunuz. Sağ kanattan biri içeri doğru sürüşe geçtiğinde, top daha erken ortalanmalı," diyor hayal kırıklığına uğramış Kraay, Hollanda milli takımının kanat forvetlerine.

"Her topu kafayla gol yapamaz. Ama o zaman onu ararsın. Weghorst oyuna girdiğinde oyun açısından hiçbir şey değişmedi. Ve bunu çok dikkat çekici buldum," diye Oranje taraftarı şaşkınlığını bir kez daha dile getiriyor. "Arka alanda topu dolaştırıyorsan Weghorst'u sahaya sürmenin bir anlamı yok."

Weghorst, Oranje'deki takım arkadaşları gibi, Cezayir'in maçın son dakikalarında galibiyet golünü attığını gördü. Feyenoord forveti Anis Hadj Moussa sağdan içeriye doğru çekildi ve ardından sol üst köşeye güzel bir vuruş yaptı.

Koeman, Cezayir maçında forvet olarak Donyell Malen'i tercih etti. AS Roma'nın forveti maça iyi başladı, ancak yine de gol atamadı. İkinci yarıda Memphis Depay bir fırsat yakaladı, ancak Malen oyunda kaldı. Ancak Corinthians'ın forveti de forvette fark yaratamadı.