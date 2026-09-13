Hans Kraay junior, cumartesi günü Julian Brandt’a hayran kaldı. ESPN analisti ve muhabiri, Goedemorgen Eredivisie editörlerinden özellikle Alman oyuncunun Fortuna Sittard’a attığı şık gole ait görüntüleri istedi.

Brandt, seken topu göğsüyle kontrol ettikten sonra ceza sahası çizgisinin kenarından voleyle vurdu. Bu gol, Güney Limburg’da 1-5’lik etkileyici bir galibiyete uzanan Ajax’ın 0-1’lik golü oldu.

Kraay, cumartesi günü saat 23.30’da sabah programının editörlerini arayarak Brandt’ın görüntülerini talep etti. "Frank Nagel’i bir aramam gerekti. Hafta sonum şimdiden güzelleşti. Artık ne olacağı umurumda değil."

Ardından coşkulu Kraay, Brandt’ın vuruşunu anlattı. "Onun oyununda hiçbir vahşilik yok. Ayrıca saatte yüz kilometre hızla da vurmuyor. Topu göğsüyle alıyor ve sağ ayaklı olmasına rağmen soluyla vuruyor. O kadar kontrollü ve teknik yapıyor ki. Bence tam olarak ne yaptığını biliyor."

Kraay, Brandt’ın saha dışındaki tavrısından da fazlasıyla övgüyle söz etti. "Maçtan sonra onu meslektaşımız Cristian Willaert’in yanında görüyorum. Kendinden memnun değildi. Buna bayıldım!"

Bu arada Brandt, Fortuna’ya attığı şık golün ardından oldukça sakin kaldı. "Oyunumdan hâlâ çok memnun değildim ve birkaç pas hatası yaptım. Mutlu değildim ve bu, etrafta koşup herkesle birlikte kutlama yapmaktan ziyade duygularımı gösterdiğim bir andı. Zaten çok coşkulu kutlama yapan bir tip de değilim."

Orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına oyundaki küçük dikkatsizlikleri gidermeleri çağrısında bulundu. "Bugün iyi gitti. Ama bir sonraki maçta belki daha fazla gol yiyebilirsiniz. O zaman her şey çok daha zor hale gelir."