Hans Kraay junior, Ronald Koeman'ın Jeremie Frimpong'u kadroya almamaktan dolayı içten içe rahatsız olduğunu düşünüyor. Liverpool'un sağ kanat oyuncusu, Çarşamba günü açıklanan Hollanda milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosuna, biraz şaşırtıcı bir şekilde dahil edilmedi.

Kraay, ESPN için yazdığı analizde, "Bence bu, Koeman'ın aldığı en can sıkıcı telefonlardan biri olmuştur" diye başlıyor. "Çünkü Luciano Valente ve Kees Smit'in sesleri telefonda pek hoş gelmiyor sanırım."

"Ancak Frimpong, zorlu bir sezon geçirmesine rağmen yine de kadroda yer alacağını biraz umuyordu. Çünkü İspanya'ya karşı oynanan önemli maçlarda, geriye çekilen sağ kanat olarak çok iyiydi." Kraay, bununla geçen yılki Uluslar Ligi çeyrek finalini kastediyor; Oranje o maçta penaltı atışları sonucunda elenmişti.

Frimpong, normalde Denzel Dumfries'in oynadığı sağ bek pozisyonunda da oynayabilirdi. Aslen orta saha oyuncusu olan Dumfries, Dünya Kupası'nda Inter oyuncusunun yedeği olarak görev yapıyor.

"Bu da çok açık. Mats Wieffer'i Feyenoord'da sağ orta saha oyuncusu olarak tanıyoruz. Ancak Brighton & Hove Albion'da kanat bek olarak mükemmel bir performans sergiliyor, çünkü hepimiz onun bir kanat bek olduğunu düşünüyoruz. Ama o gerçek bir sağ bek olarak da oynayabilir," diyor Kraay, eski Feyenoord oyuncusunu övüyor. "Çünkü o zaman Arsenal ve Manchester City'nin sol kanat oyuncularına karşı da oynayabilir."

"Bu, Koeman'ın ikinci sağ bekidir," diye sonlandırıyor Kraay, ki o, Wieffer'in milli takım teknik direktörü tarafından neden seçildiğini anlıyor. "Geertruida biraz inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor. Bu yüzden Wieffer'in seçilmesini pek de garip bulmuyorum."

Wieffer (26), Hollanda milli takımında 14 kez forma giydi. En son geçen yıl Haziran ayında Groningen'de Malta'ya karşı 8-0 kazanılan maçta sahaya çıktı.