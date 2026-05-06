Kraay, Feyenoord içinde Robert Eenhoorn'un hayranı olmayan kişinin kim olduğunu açıkladı

Feyenoord, bu sezonun ardından De Kuip'ten ayrılacak olan teknik ve genel direktör Dennis te Kloese'nin halefini belirlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Voetbalpraat programında, Rotterdam ekibinin bu zorlu görev için ideal adayı bulma çabaları yoğun bir şekilde tartışılıyor.

ESPN'in talk show programında, önce genel direktör atamanın daha mantıklı olup olmadığı sorusu gündeme getiriliyor. Eski defans oyuncusu Kees Luijckx, "Elbette doğru sıra bu, ama bence Feyenoord çok acele ediyor" şeklinde analiz yapıyor.

"İdeal bir dünyada doğru sıra budur," diye ekliyor Kees Kwakman. "Ancak bu tür pozisyonlar için aday arandığında, genellikle doğru zaman asla gelmez. Çoğu zaman bir sorun vardır."

Genel müdürlük görevi için eski AZ yöneticisi Robert Eenhoorn'un adı öne çıkıyor, Hans Kraay junior da bunu biliyor. "Bu konuda ona bilerek telefon etmiyorum." Analist, Feyenoord Denetim Kurulu Başkanı Toon van Bodegom hakkında ise bir şeyler söylemek istiyor. ''Onun hakkında pek hevesli değil. Ama ben derim ki mesele kimin sevilen ya da sevilmeyen olduğu değil, kimin en iyi olduğu.''

Kraay, Feyenoord'un teknik direktörlüğü için en güçlü aday hakkında bilgi sahibi. Club Brugge'nin sportif direktörü Dévy Rigaux, en önde gidiyor. "Martijn Krabbendam, onun Feyenoord'dan kişilerle iki kez görüldüğünü söylüyor. Orada iyi bir izlenim bırakmış gibi görünüyor."

Sunucu Yordi Yamali, Feyenoord ile adı anılan Rigaux hakkında daha fazla bilgi veriyor. "O zamanlar Club Brugge'de devreye girmişti. O dönemde teknik direktör Nicky Hayen'di, takımı kötü gidişattan kurtarmıştı. Yine de işlerin kaymaya başladığını hissediyorlardı. Dışarıdan bakıldığında bunun imkansız olduğu düşünülürken, Ivan Leko göreve getirildi."

Yamali, "Ardından sert ve net bir röportajda, bu tür durumların her zaman önlenmesinin gerektiğini belirtti. Artık şampiyon olma ihtimalleri oldukça yüksek" diye ekliyor.

Feyenoord Transfermarkt'ın X'te bildirdiğine göre, teknik direktörlük görevi için Oliver Ruhnert de gündemde. Her iki adayla da yakın zamanda görüşüldü ve haberlere göre masada somut bir teklif de var. Ruhnert, 1. FC Union Berlin'den ayrılmasının ardından şu anda serbest durumda. Orada yıllarca çeşitli görevlerde, aralarında profesyonel futbol direktörlüğü ve baş scoutluk da bulunan görevlerde aktif olarak çalıştı.