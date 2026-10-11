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Rian Rosendaal
Çeviri:

Kraay, Ajaxlı oyuncu hakkındaki fikrini radikal biçimde değiştirdi

Ajax

Hans Kraay junior, Goedemorgen Eredivisie programında Marcos Leonardo’ya çok sert eleştiriler yöneltti. Yorumcu, Ajax’ın Brezilyalı forvetinin maça tam hazır olmamasını anlaşılmaz buluyor.

Leonardo, NEC karşısında (1-1) maçın bitimine çeyrek saat kala oyuna girdi. Kraay’ın cumartesi günkü bu sonradan oyuna girişten hiç memnun kalmadığı, pazar sabahı ESPN programında ortaya çıktı. 

“Tolu ne kadar yorgun olursa olsun, ben onu her zaman oyunda tutarım. Çünkü o Leonardo korkunç” diyen şaşkın Kraay öfkelendi. “O çocuk için yirmi milyon euro ödeniyor ama Ajax’ta oyuna girerken nasıl olur da fit olmazsın? Bu inanılmaz değil mi? Gerçekten inanılmaz. Dünyanın en güzel mesleği bu, o zaman fit olman gerekmez mi?”

Kraay’ın Leonardo’ya yönelik eleştirileri ilk kez gelmiyor. Yorumcu, eylül başında Ajax - PSV (1-3) maçının ardından da geçen yazın milyonluk transferinin tam fit olmadığını dile getirmişti.

Kraay, temmuz ayında ise Leonardo’nun Ajax’a gelişinden memnundu. “Şu anda eşimle birlikte Meksika’dayım. Burada Al-Hilal taraftarı birkaç futbolseverle karşılaştım ve onlar Ajax’ın yeni santrforu Marcos Leonardo’ya bayılıyor. Şöyle diyorlar: Messi’ye benzemiyor ama rakip ceza sahasında bir mıknatıs gibi” ifadelerini Voetbal Internationale kullanmıştı.

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Yani kırk metreden atıp golleri sıralamıyor, yedi rakibini geçmiyor ama attığı gollerin hepsi de bir sayılıyor. Ayrıca bu insanlar Ajax’ın bu oyuncudan inanılmaz derecede keyif alacağını da anlattı” diyen Kraay, bu sözleri birkaç ay önce sarf etmişti.

Leonardo, şu ana kadar Ajax formasıyla 10 maçta toplam 343 dakika süre aldı. Önünde Tolu bulunan 23 yaşındaki forvet, şu ana dek iki kez gol sevinci yaşadı.

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