Hans Kraay junior, geçen Cumartesi 2-2 berabere biten Ajax-PSV derbisini izledi. Gazeteci ve yorumcu, Voetbal International dergisindeki köşe yazısında Johan Cruijff ArenA'da bir şeyin dikkatini özellikle çektiğini belirtiyor.

"En çok dikkatimi çeken şey, PSV'nin Ibiza'da geçirdiği tatilin ardından bile Ajax'tan çok daha formda olmasıydı," diyen Kraay, haftalık yazısında Amsterdam'daki derbi öncesinde Eindhoven şampiyonunun yaptığı geziye atıfta bulunuyor.

"Óscar García maçtan sonra bana bunun tüm yıl boyunca Ajax'ın en büyük sorunu olduğunu söyledi. Bu gerçekten inanılmaz," diyor Ophemert'ten gelen şaşkın futbolsever, ancak Amsterdam ekibinde bir umut ışığı gördü.

"Ama neyse ki Mika Godts muhteşem bir vole vuruşuyla yine sahneye çıktı. Maçtan sonra şöyle dedi: 'Kulağıma gelen on milyonlarca euro hiç umurumda değil. Ajax'ta henüz hiçbir şey kazanmadım. Yani, bir yıl daha burada kalmam da gayet olası. Bu da güzel bir şey,'" diye ekledi Kraay, çeşitli Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takip ettiği Belçikalı kanat oyuncusunu dinledikten sonra.

Kraay ayrıca Feyenoord'un Fortuna Sittard karşısında büyük zorluklar yaşadığını ve Güney Limburg'da son anda galip geldiğini gördü. Genellikle Rotterdam orta sahasının vazgeçilmez ismi olan bir oyuncu hakkında sert bir sonuca varıyor.

"Biliyorsunuz, Luciano Valente'nin büyük bir hayranıyım, ama bende onun gerçekten tamamen tükenmiş olduğu izlenimi var," diyor Kraay, Thijs Kraaijeveld'i "henüz uzun süre ilk 11'de oynayacak bir oyuncu" olarak görmüyor ve sol kanat oyuncusu Tobias van den Elshout hakkında da coşkulu davranmıyor.