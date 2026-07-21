Kraay, Ajax'ın transferiyle ilgili coşkulu yorumlar duydu: 'Messi'ye benzemiyor, ama...'

Hans Kraay junior, Vriendenloterij Eredivisie’de yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Voetbal International’da yayınlanan köşe yazısından anlaşıldığı üzere, muhabir ve yorumcu özellikle Ajax’ın yeni forvetini merak ediyor.

“Sabırsızlanıyorum!” diye haykırıyor Kraay yazısında. “Şu anda eşimle birlikte Meksika’dayım. Burada Al-Hilal’i destekleyen birkaç futbolseverle karşılaştım ve hepsi Ajax’ın yeni forveti Marcos Leonardo’dan övgüyle bahsediyorlar.”

Coşkulu Kraay sözlerine şöyle devam ediyor: “Diyorlar ki: ‘Messi’ye benzemiyor, ama rakip takımın ceza sahasında bir mıknatıs gibi. Yani 40 metreden gol atmıyor, yedi rakibi geçmiyor, ama attığı gollerin hepsi de birer sayı olarak sayılıyor.’”

Kraay’e, Ajax’ın Leonardo’dan ‘inanılmaz derecede keyif’ alacağı da söylendi. “Merak ediyorum. Ajax oyuncularının Míchel’in antrenman yöntemleri konusunda oldukça hevesli olmalarına rağmen – ki bu hazırlık döneminde sıkça görülen bir durumdur – Amsterdam’da çıtayı biraz daha yükseltebilecekleri izlenimini edindim.”

Míchel geçenlerde Ajax’ın PSV’nin 28 puan gerisinde bitirmemesi gerektiğini söylemişti. Kraay’e göre bu tuhaf bir açıklama. “Jordi Cruijff’un ona Ajax’ta şampiyon olmak zorunda olduklarını ve bunun önümüzdeki sezon için de geçerli olduğunu söylediğini tüm kalbimle umuyorum.”

“Ajax’ta mazeretler, geçiş yılları ya da ara yıllar geçerli değildir; tek geçerli olan Jordi Cruijff’in felsefesidir: Biz Ajax’ız, şampiyon olmalıyız. Gracias,” diyerek Kraay, Ajax hakkındaki yazısını sonlandırıyor.