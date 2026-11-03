Kraaijeveld'in Feyenoord'da bir anda ilk 11'de yer almasının nedeni bu

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'un Inter'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında şansı olduğunu düşünüyor ancak Rotterdam ekibinin hata yapma lüksü bulunmadığının da farkında. Teknik direktör, De Kuip'teki maçın başlamasına kısa süre kala Ziggo Sport'a İtalyan devi karşısında fırsatları nerede gördüğünü anlattı.

Feyenoord'un sürpriz yapıp yapamayacağı sorusuna Van Bronckhorst, "Bu ihtimal her zaman var, özellikle de evimizde oynarken" yanıtını verdi. "Son yıllarda güçlü rakiplere karşı hep güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Bu akşam da olabilir ama bunun için her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor."

Teknik direktör, takımının De Kuip'teki özel atmosferden bir kez daha yararlanmasını umuyor. Van Bronckhorst, "Bazen işlerin biraz lehinize gitmesi ve gol atabilecek şansı bulmanız gerekir" diyerek "yine büyülü bir akşam" yaşamak istediğini söyledi.

Van Bronckhorst'a göre en büyük tehlike, Inter'in geçiş oyununda yatıyor. "Maçın içinde iyi olduğunuzu hissediyorsunuz. Bazen onlar da size bu hissi veriyor ve top kaybı sonrası savunmada fazla açık bırakıyorsunuz" uyarısında bulundu.

Van Bronckhorst'a göre Feyenoord fazla boş alan bırakırsa özellikle Inter'in iki forveti tehlikeli olabilir. Ayrıca İtalyanların geride kurdukları savunma bloğuyla çok iyi savunma yaptığını, takımın oldukça deneyimli olduğunu ve oyuncularının uzun süredir birlikte oynadığını vurguladı. Teknik direktöre göre hücuma dönük oynayan Federico Dimarco'nun karşısında ağırlıklı olarak Givairo Read olacak.

Yine de Van Bronckhorst, Inter'e sorun çıkarmak için yeterince fırsat görüyor. "Elbette rakibe pozisyon verdiklerini görüyorsunuz" dedi. "Bugün pozisyon üretebileceğimizi düşünüyorum. Umarım bu fırsatları değerlendirebiliriz."

Feyenoord'un ilk 11'inde en çok dikkat çeken tercih, Tsuyoshi Watanabe yerine Thijs Kraaijeveld'in başlaması. Van Bronckhorst, "Watanabe maçın sonlarına doğru biraz rahatsızlık hissetmişti" diye açıkladı. "Yani mesele fiziksel. Jerry St. Juste'ü de zaten kaybettik, bu yüzden risk almak istemedik." Watanabe ise yedek kulübesinde yer alıyor.

Böylece Kraaijeveld, Rotterdam ekibinin savunmasının merkezinde Mika Mármol ile birlikte görev yapacak ve özel bir maça çıkacak. Van Bronckhorst, "Bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynamak onun için güzel bir fırsat" dedi. "Bu seviyede çok iyi bir takıma karşı oynamak hem onun hem de kulüp için elbette harika."

Feyenoord'un ilk 11'i: Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Inter'in ilk 11'i: Martínez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Thuram.