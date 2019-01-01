Kovulan Mauricio Pochettino'dan yürek burkan veda mesajı

Abi bir kararla Tottenham'daki görevinden alınan Mauricio Pochettino, oyuncularına yürek burkan bir veda mesajı bıraktı.

'dan beklenmedik bir anda kovulan Mauricio Pochettino'nun yerine ertesi gün Jose Mourinho getirilmişti. Londra ekibinde 4 sezonu geride bırakan Arjantinli teknik adam, birçok futbolcusuyla yüz yüze veda etme fırsatı bile bulamadı.

Görevden alınışının ertesi sabahı Enfield antrenman tesislerine gelen Pochettino, oyuncularına bir veda mesajı bırakarak gitti.

Taktik kağına mesajını bırakan 47 yaşındaki teknik adam, "Hepinize çok teşekkürler. Hoşçakal diyemedik. Her zaman kalbimizde olacaksınız" sözleriyle vedasını yaptı.

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Bielsa: Mourinho'ya çekici bir takım bırakıyor

Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Şampiyonlar Ligi'ni sadece beş ay önce final oynayan vatandaşının bir gün dünyanın en büyük kulüplerinden birinin teknik direktörlüğünü yapacağına inanıyor.

Bielsa bir basın toplantısında "Belki de Tottenham'daki bu başarının tadını çıkaramadı" derken, "Belki diyorum çünkü gerçek durumu bilmiyorum. Ama o kazandığı bu krediyle dünyadaki büyük kulüplerden birinden teklif alacaktır" ifadelerini kullandı.

Arjantinli deneyimli teknik adam ayrıca, "Başardığı şeyleri uzaktan gördüğünüzde gerçekten onun neler başardığını fark edeceksiniz. O 15 gün sonra tekrar zirvede olacak. Şu an söylediklerim, Mauricio ile olan ilişkimle bağlantılı değil ve bunu bir sonraki takımıyla çalışmaya başladığında herkes anlayacak. Şimdi Mourinho'ya çekici bir takım bırakıyor. Bu büyük bir başarı" sözleriyle Pochettino'yu övdü.