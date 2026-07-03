Fransız milli takımının savunma oyuncusu Jules Koundé, Barcelona’daki takım arkadaşı Lamine Yamal’ın hırslı bir oyuncu olduğunu ve her zaman aklındakileri açıkça dile getirdiğini vurguladı; ayrıca, herhangi bir milli takımın turnuvalarda favori olarak gösterilmesinin nihai sonuç açısından hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti.

Kondé, bir basın toplantısında bu kadroya ait Fransız milli takımının en iyisi olup olmadığı sorulduğunda şöyle konuştu: “Durum karmaşık. Beş yıldır burada olmaktan keyif alıyorum. Bu kadronun daha genç olduğu doğru ve aramızdaki yaş farkının az olması iletişimimizi kolaylaştırıyor.”

Kondi, İspanya’yı Dünya Kupası şampiyonluğunun en büyük favorisi olarak gören Lamine Yamal’ın sözlerine şu şekilde yanıt verdi: "Onu çok iyi tanıyorum. Güçlü bir oyuncu ve ne düşündüğünü tam olarak söyleyen hırslı bir genç olduğunu biliyorum. Ancak bir turnuvada favori olmak pek bir şey ifade etmez. İspanya ile son karşılaşmalarımızın iyi geçmediği doğru, ama bunu aklımın bir köşesinde tutuyorum."

Paraguay milli takımının en güçlü haliyle karşı karşıya kalmayı bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruya Kondé şöyle cevap verdi: “Özellikle öyle değil. Her milli takım farklıdır. Paraguay’ın savunma odaklı bir takım olduğunu biliyoruz, ancak hücumda da bize zarar verecek kadar kaliteli. Bunun karmaşık bir maç olacağının farkındayız ve bire bir mücadelelerde de üstünlüğümüzü ortaya koymamız gerekecek.”

Fransız savunma oyuncusu, yüksek sıcaklıkların etkisine de değinerek şunları söyledi: “Sıcaklık yorgunluğu artırıyor, ancak bunun farkındayız ve buna uyum sağlıyoruz. İyi bir şekilde dinlenmeli ve bol bol sıvı almalıyız. Şahsen kendimi iyi hissediyorum.”

Kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak Kondé şunları açıkladı: “Aslında yazılanları okumuyorum, ancak bu beni rahatsız etmiyor ve etkilemiyor. Kendime tam güvenim var ve takıma yardımcı olabileceğime inanıyorum. İsveç maçının benim için en iyi maçım olup olmadığına gelince, açıkçası bu konuyu düşünmüyorum.”

Fransız milli takımının şu anda en öne çıkan özelliği hakkında ise oyuncu şunları söyledi: “Gerçekten birlikte oynamaktan keyif alıyoruz, özellikle de öndeki dörtlü hücum grubu. Oyuncuların kutlama şekli ve birbirlerine söyledikleri de önemli. Uyum ve kenetlenme çok önemli ve şu anda buna sahibiz.”

Kylian Mbappé’nin üstlendiği rol hakkında ise Kondé şunları söyledi: “O bir lider rolü üstleniyor ve onunla sahada birlikte olmak benim için bir zevk. Herkesi dinliyor ve örnek teşkil ediyor; bu yüzden etkisi son derece olumlu.”

Kondi, takım arkadaşı Michael Oliisi hakkında ise şöyle konuştu: "Harika bir insan. Belki normalden biraz daha çekingen olabilir, ancak takıma mükemmel bir şekilde uyum sağlamış ve çok gülümsüyor."