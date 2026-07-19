Koundé: Dünya Kupası finalinde kendi görüşümü ortaya koyma riskini almayacağım… Barcelona’dan ayrılma konusundaki tutumum ise şudur:

Fransız savunma oyuncusu Jules Koundé, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımıyla olan serüveninin sona ermesinin ardından, Barcelona’daki geleceği hakkında konuştu.

Bu açıklamalar, Kondé'nin mevcut yaz transfer döneminde Barça'dan ayrılabileceğine dair spekülasyonların artmasının ardından geldi.

27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu, İngiltere ile oynanan ve Fransa'nın 6-4 mağlubiyetiyle sonuçlanan heyecan verici üçüncülük maçında sadece birkaç dakika sahada kaldı ve milli takımıyla yaşadığı yeni bir yenilginin ardından turnuvaya üzüntüyle veda etti.

Maçın ve Dünya Kupası macerasının ardından Kondé, karma basın alanında bir açıklama yaptı ve adı Barcelona'dan ayrılma ihtimaliyle anılmasının ardından gelecek planlarına dair bir mesaj verdi.

Kondé, "DAZN" ağına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Umduğum şey, harika bir sezon geçirmek ve öncelikle iyi bir dinlenme dönemi geçirip daha güçlü bir şekilde geri dönmek. Daha iyi bir sezon geçirmek ve elimden gelenin en iyisini yaparak Barcelona'ya yardımcı olmak istiyorum." Bu mesajla, tüm dikkatini Katalan takımına verdiğini açıkça ortaya koydu.

Son günlerde Kondé’nin adı Bayern Münih’e transfer olasılığıyla anılıyor. Alman kulübü, Fransız oyuncuyu transfer hedefleri listesine dahil etmiş olsa da şu ana kadar resmi bir teklifte bulunmadı. Barcelona, Fransız savunma oyuncusunu takımın önemli unsurlarından biri olarak görüyor ve ancak çok yüksek bir teklif gelmesi durumunda ayrılmasına izin verecek; ancak şu ana kadar böyle bir durum söz konusu değil.

Kondi ayrıca Dünya Kupası finaliyle ilgili beklentilerinden de bahsetti, ancak herhangi bir milli takımı favori göstermeyi reddetti ve İspanya ile Arjantin arasındaki karşılaşmanın son derece dengeli geçeceğini belirtmekle yetindi.

Fransız stoper şunları ekledi: "Herhangi bir tahminde bulunma riskini almayacağım. Bence çok dengeli bir maç olacak. Her takımın güçlü ve zayıf yanları var. Ne olacağını göreceğiz, maçı izleyeceğim."

Koundé ayrıca, Barcelona’daki takım arkadaşlarıyla “onları rahatsız etmek istemediği” için konuşmadığını açıkladı ve onlara finalde başarılar diledi.