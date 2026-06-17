Koulibaly, Trump’ın kararlarını eleştiriyor: Afrikalılar neden Dünya Kupası’na taraftarlarını getiremiyor?

Senegal milli takım kaptanı Kalidou Koulibaly, 2026 Dünya Kupası sırasında bazı taraftarların ABD’ye seyahat etmesine getirilen kısıtlamaları eleştirdi ve bunların Afrika ülkelerine karşı ayrımcı olduğunu belirtti.

Eski Chelsea ve şu anki Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen savunma oyuncusu Koulibaly, Senegal'in Fransa'ya 3-1 yenildiği iki takımın açılış maçının ardından "The Athletic" gazetesine verdiği özel demeçte şunları söyledi: "Senegal Futbol Federasyonu, babalarımızı veya yakın aile üyelerimizi yanımızda götürebilmemiz için gereken her şeyi yaptı, ancak bazı taraftarların Amerika'ya seyahat edemediği doğru."

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Koulibaly sözlerine şöyle devam etti: “Bence her milli takımın kendi taraftarları olabilir, bu yüzden Afrikalıların neden kendi taraftarlarına sahip olamayacağını anlamıyorum!”

Ve şöyle devam etti: “Siyaset ya da bunun gibi konulardan bahsetmek istemiyorum. Sadece futboldan bahsetmek ve futbolun tadını çıkarmak istiyorum; bence futbol herkes içindir… Sadece bunu söylemek istiyorum ve durumun düzelmesini umuyorum, ancak benim için en önemlisi halkımız için oynamamız gerektiğidir.”

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Senegalli (ve Fildişi Sahili, İran ve Haiti) vatandaşlarının ABD’ye seyahatine kısmi kısıtlamalar getiren kararı bağlamında geldi. Bu kısıtlamalar, Dünya Kupası maçlarını izlemek için gerekli olan turist vizelerini de kapsıyor; sadece oyuncular, teknik ekip ve onların birinci derece yakınları bu kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Buna rağmen, Senegal milli takımı, özellikle New York’ta yaşayan Senegal topluluğundan destek gördü.