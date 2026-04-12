Koulibaly'nin sakatlığının ardından... Al Hilal, Al Sadd maçı öncesinde iki yıldızını kadroya geri kazandırdı

Suudi Al-Hilal, yarın Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında Katar'ın Al-Sadd takımıyla oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde, sezonun kritik bir döneminde iki yıldız oyuncusunu kadrosuna geri kazandırarak büyük bir moral desteği aldı.

Bu dönüş, Simone Inzaghi liderliğindeki teknik kadroya büyük bir teknik destek sağladı, özellikle de "Lider"in kıtasal yolculuğunu güçlü bir şekilde ilerleyen turlara doğru sürdürmeye çalıştığı, ikiye bölünmeye izin vermeyen bu karşılaşmanın önemi göz önüne alındığında.

"Asya'nın Lideri", bir dizi sakatlık sorunuyla boğuşuyor. Bunların başında, ön kasında kanama nedeniyle turnuvanın geri kalanında forma giyemeyebilecek olan Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly geliyor.

Suudi Al-Hilal'ın "X" sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre, bugün Pazar günü gerçekleştirilen toplu antrenmanlara orta saha ikilisi Muhammed Kano ve Nasir Al-Dossari katıldı.

Böylece İtalyan teknik direktör, özellikle son basın toplantısında sakatlıkların çokluğundan şikayet ettiği için, orta sahada birçok seçeneğe sahip olacak.