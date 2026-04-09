Koulibaly, kritik aşama öncesinde Al-Hilal taraftarlarına ateşli bir mesaj gönderdi

Suudi Al-Hilal takımının Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly, takımının sezon sonuna kadar Suudi Roshen Ligi şampiyonluğu için rekabet etmeye devam edebileceğine dair heyecan verici açıklamalarda bulundu. Kulübün şampiyonluk için elinden gelenin en iyisini yapma kararlılığını vurgulayan Coulibaly, son haftalardaki baskı ve Al-Nassr ile liderlik mücadelesine rağmen yerel rekabette üstünlüğünü koruduğunu belirtti.

Al-Hilal, dün Çarşamba günü Suudi Pro League'in 29. haftasında Al-Khulud'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

Koulibaly, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al-Nasr'ın puan farkıyla geride kalmış olsak da, soyunma odasında Al-Hilal'in sonunda Roshen Ligi şampiyonluğunu kazanabileceğine dair inancımız var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde final niteliğinde 6 maç var, hepsini kazanmalı ve sonunda puan durumuna bakmalıyız."

Koulibaly, Al-Hilal'in hedeflerinin sadece lig şampiyonluğuyla sınırlı olmadığını vurguladı ve herkesin bu sezon üçlü kupayı kazanma arzusuna işaret ederek şunları söyledi: "Asya'da zorlu bir mücadele bizi bekliyor ve buna hazırlıklı olmalıyız."

"Önümüzdeki maçlarda taraftarlarımızın desteğini istiyoruz, hedefimiz onları mutlu etmek ve zirveye doğru ilerlemek" diyerek sözlerini tamamladı.

"Asya'nın Lideri", Roshen Ligi sıralamasında 68 puana ulaşarak, lider Al-Nassr'ın 2 puan gerisinde (70) ikinci sırada yer aldı. "Al-Hilal", önümüzdeki Cumartesi günü Al-Akhdoud ile karşılaşacak.