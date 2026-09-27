Birkaç gün önce Hilal'in Senegalli savunmacısı Kalidou Koulibaly, takım arkadaşı Hassan Tambakti ile ilgili hassas bir konuyu gündeme getirdi; Suudi savunmacının daha fazla çalışmaya ve antrenman yapmaya ihtiyacı olduğundan bahsederek yeteneklere sahip olmasının onun sakatlanmasını engellemediğine dikkat çekti. Şimdi ise Tambakti'nin adı yeniden gündeme geldi, ancak bu kez Suudi Arabistan Millî Takımı ile yaşadığı bir sakatlık nedeniyle.

Tambakti, Arap Körfezi Kupası "Halici 27" kapsamında oynanan son Umman maçında bir sakatlığın etkisiyle sıkıntı yaşadı; ardından taraftarları durumu hakkında rahatlatarak sakatlığı hafif olarak nitelendirdi. Buna rağmen oyuncunun fiziksel sorunlarının tekrarlanması, Koulibaly'nin açıklamalarını akıllara getiriyor ve Tambakti'nin peş peşe maç oynamaya ne kadar hazır olduğu konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Koulibaly söylemişti: Tambakti yeniden sakatlandı

Koulibaly'nin açıklamaları Tambakti'yi yeteneklerden yoksun bir oyuncu olarak nitelendirmiyordu; aksine, onun kabiliyetlerine dikkat çekmiş, sakatlıkları ise daha fazla çalışma ve antrenman ihtiyacına bağlamıştı. Bu açıklamaların üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Tambakti, Umman maçında yeni bir fiziksel sorun yaşadı.

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Maçın ardından raporlara yansıyanlara göre Tambakti, sakatlığı konusunda taraftarları rahatlatarak sakatlığı hafif olarak nitelendirdi; teknik ekip ise sakatlıkların, Suudi Arabistan'ın 3-0'lık net bir skorla kazandığı Umman maçının sonunu etkilediğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın güvenlik supabı zor durumda

Tambakti'nin sakatlığının tehlikesi, zamanlamasından kaynaklanıyor; özellikle de Suudi Arabistan Millî Takımı'nın yarı finale yükselmeyi garantiledikten sonra turnuvanın kritik bir aşamasına girmiş olması nedeniyle. Aynı zamanda Hassan Kadesh'in de uylukta yaşadığı sakatlık ve bir tedavi ile rehabilitasyon programına ihtiyaç duyması sebebiyle Halici 27'nin geri kalan müsabakalarında forma giyemeyeceği kesinleşti.

Dolayısıyla savunma hattında yaşanacak yeni bir eksiklik, Georgios Donis'i daha az seçenekle baş başa bırakabilir; özellikle de Tambakti'nin savunmanın göbeğindeki önemli unsurlardan biri olduğu düşünüldüğünde. Muhtemel eksikliği, Yunan teknik direktörü Irak maçı ve ardından gelecek yarı final maçı öncesinde hesaplarını yeniden düzenlemeye mecbur edebilir.

Durum bir krize mi dönüşecek?

Sorun yalnızca tek bir sakatlıkla ilgili değil, aynı zamanda Tambakti'nin farklı dönemlerde yaşadığı fiziksel sorunlar geçmişiyle de bağlantılı. Bu da özellikle kısa bir turnuvada birbirine yakın maçlar oynaması gerektiğinde onun fiziksel hazırlığını sürekli merak konusu hâline getiriyor.

Şu an için Tambakti'nin bir sonraki maçta yer almayacağına dair resmî bir işaret bulunmuyor; hatta oyuncunun kendisi Umman maçının ardından taraftarları rahatlattı. Ancak durumunun tıbbi takibinin sürdürülmesi zorunlu hâle geliyor; özellikle de Suudi Arabistan'ın kritik turlarda mümkün olan en fazla sayıda oyuncusunu koruma ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda.