Koulibaly, Federasyon Başkanını azarladı: Senegali dünyanın gözünde “alay konusu” haline getirmeyin

Senegal Milli Takımı kaptanı Kalidou Koulibaly, Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdallah Fall’ın dün Pazartesi günü düzenlediği ve 2026 Dünya Kupası’nda milli takımın başarısızlıklarıyla ilgili hassas ayrıntıları ortaya koyduğu tartışmalı basın toplantısının ardından, Fall’a sert eleştiriler yöneltti.

Koulibaly, sosyal medya hesabı üzerinden, “Teranga Aslanları”nın 86. dakikaya kadar önde olmasına rağmen uzatmalarda Belçika’ya 3-2 yenilerek son 16 turunda elenmesinin ardından, Fal’ın başlattığı kamuoyu önünde hesaplaşmalara son verilmesi ve itidal çağrısında bulunduğu güçlü bir mesaj yayınladı.

Eski Napoli oyuncusu şöyle yazdı: “Gerçekten de dünya sahnesinde bu kadar aptal bir görüntü sergilememiz mi gerekiyor?.. Sadece bölünmeye yol açan bu kişisel çatışmaları durduralım. Yıllarca süren emek, fedakarlık ve ilerlemeyi boşa harcamayalım.”

Val, saatli bombaları patlatıyor

Val, bir basın toplantısı düzenlemiş ve bu toplantıda milli takımın başarısızlığından sorumlu olan bazı kişilerin isimlerini açıkça belirtmişti. Bunların başında, başarısızlığın bedelini görevden alınarak hemen ödeyen, görevden alınan teknik direktör Pape Thiaw geliyordu.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı şöyle konuştu: “Bazı oyuncular teknik direktörü kontrol etmeye başladı. Oyuncular, bazı oyuncuları değiştirmeye, diğerlerini oyuna sokmaya ya da hatta bazılarını kadroya çağırmaya cesaret edemediğimizi fark ettiler. Hatta milli takım teknik direktörü bile raporunda, bu turnuvada forma giymediği için daha fazla süre alması gerektiğini vurguladı.”

Val ayrıca takım doktorunu da eleştirdi ve onun kadın hastalıkları uzmanı olarak eğitiminin yetersiz olduğuna işaret ederek, tıbbi uzmanlığının bir futbol milli takımıyla çalışmanın gerekliliklerine uygun olmadığını ima etti.

Koulibaly, Senegal’in imajını savunuyor

Turnuva boyunca kötü fiziksel durumu nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilerin ortasında, Koulibaly, iç anlaşmazlıkların bu kadar aşağılayıcı bir şekilde kamuoyuna açıklanmasından duyduğu derin hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Koulibaly, fiziksel kondisyonundaki dengesizliğe rağmen Dünya Kupası’nın ilk iki maçında Senegal milli takımına kaptanlık etmişti; ancak hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle sonraki iki maçta yedek kulübesinde kaldı ve kısa süre önce milli takımdan emekli oldu.

Koulibaly mesajında şunları ekledi: “Sorumluluk taşıyan pek çok kişi var. Herkes sorumluluğunu açıkça ve alçakgönüllülükle üstlenmelidir. Çünkü bugün sadece futbol değil, Senegal’in imajı da zarar görüyor.”

Eski kaptan, mesajını uyarıcı bir tonla şöyle bitirdi: “Bu gidişle devam edersek, futbolda ilerleme kaydetmeyeceğiz, aksine gerilemeye neden olacağız. İlgilenenlere bir tavsiye: Aslan bazen düşebilir, ancak her zaman yeniden ayağa kalkar.”