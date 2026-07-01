Koulibaly: Belçika bizi korkutamaz… Biz Afrika şampiyonuyuz!

Senegal Milli Takımı kaptanı Kalidou Koulibaly, bugün 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda oynanacak Belçika maçı için tamamen hazır olduğunu vurguladı ve teknik direktör Pape Thiaw liderliğindeki teknik ekibin emrinde olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen savunma oyuncusu, ilk 11'de yer alma ihtimaline ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, nihai kararın teknik direktöre ait olduğunu vurguladı.

Senegalli senenews sitesinin aktardığı açıklamalarda Koulibaly, “Bu karar teknik direktöre ait, ancak benim için en önemlisi hazır olmam ve takımın emrinde olmam” dedi.

"Teranga Aslanları"nın kaptanı, Dünya Kupası'nda yer alabilmek için son dönemde yaşadığı fiziksel sorunlardan kurtulmak için büyük çaba sarf ettiğini açıkladı ve milli takımın sağlık ve teknik ekibine yanı sıra Al-Hilal kulübüne de teşekkür etti.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bu turnuvaya hazır olmak için çok çalıştım. Bana güvendikleri için tıbbi ve teknik ekibe teşekkür ediyorum; bana çok yardımcı olan Al-Hilal ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün ülkemime hizmet etmek için buradayım ve Dünya Kupası’nda Senegal’i temsil etmekten çok mutluyum.”

Koulibaly’nin ilk 11’e dönüp dönmeyeceğine ilişkin nihai karar, teknik direktör Babi Thiaw’ın elinde. Kaptan, Senegal’in Irak’ı 5-0 mağlup ettiği ve turnuvanın başlangıcından bu yana en iyi savunma performansını sergilediği son maçta yedek kulübesinde yer almıştı.

Koulibaly, Belçika maçı öncesinde yaptığı açıklamayı bir güven mesajıyla noktaladı ve Senegal milli takımının herhangi bir baskı hissetmediğini vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Ben hazırım ve teknik direktör herhangi bir baskı hissetmeden kadroyu belirleyecek. Maça ilk 11’de başlayacak oyuncular kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Kimseye bir şey kanıtlamamız gerektiğini düşünmüyorum. Herkes Afrika Uluslar Kupası’nı sahada kazandığımızı gördü. Bugün rakiplerimiz hakkımızda daha çok konuşuyor ve belki de rakip Senegal’den biraz korkmaya başladı, ama sonuçta bu futbol ve harika bir maç çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”

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