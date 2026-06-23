Koulibaly açık sözlü konuşuyor: Yaptığım şey üzücü ve acı verici!

Senegal milli takımının kaptanı Kalidou Koulibaly, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda “Teranga Aslanları”nın Norveç’e 3-2 yenilmesinin ardından samimi açıklamalarda bulundu ve turnuvadaki durumunu zorlaştıran bu yenilginin sorumluluğunun büyük bir kısmını üstlendi.

Maçta yaşanan savunma hataları nedeniyle maç sonrası en çok eleştirilen oyunculardan biri olan Koulibaly, performansının beklentileri karşılayamadığını kendisi de kabul etti.

Senegalli "SeneNews" sitesinin aktardığı açıklamalarda Senegal kaptanı şunları söyledi: "Elimize geçen bazı fırsatları kaçırdığımız söylenebilir. En üst düzeydeki futbol, ayrıntılarla belirlenir ve daha az hata yapan takım kazanır."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bugün çok fazla hata yaptığımı düşünüyorum ve bu son derece üzücü. Dünya Kupası’nda bu şekilde kaybetmek çok acı verici, çünkü bu tür maçlarda hata yapma lüksümüz yok.”

Senegal milli takımı, turnuvadaki ilk maçında Fransa’ya 3-1 yenildikten sonra üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve grup aşamasının son turu öncesinde puanını sıfırda tuttu; bu da onu eleme yarışında son derece zor bir duruma soktu.

Yenilgiye rağmen Koulibaly, ikinci yarıdaki takım arkadaşlarının tepkisini övdü ve zor koşullara rağmen takımın pes etmediğini vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Zihinsel açıdan takım iyi tepki verdi. Maça geri dönme konusunda gerçek bir istek vardı ve enerjimizin bir kısmını geri kazandık, ancak istediğimiz sonucu elde edemedik.”

Deneyimli savunma oyuncusu, ikinci yarıda oyundan alınma kararına da değindi. Bu karar, özellikle Sadio Mané başta olmak üzere bazı önemli oyuncuların teknik ekibe değişiklik yapması için baskı uyguladığına dair haberlerin ardından Senegalli çevrelerde pek çok soruyu gündeme getirmişti.

Koulibaly şöyle konuştu: “Milli takımda kimsenin yeri garanti değildir. Teknik direktör beni oyundan almaya karar verdiyse, bunun nedeni takıma gereken şekilde katkı sağlayamadığımı düşünmesidir ve bu tamamen normaldir.”

Bu bağlamda Kouliabaly, Senegal milli takımı için yeni bir endişe kaynağı olan kaleci Édouard Mendy’nin sakatlığından bahsetti ve kalecinin dizinin iç bağında bir rahatsızlık hissettiğini, tıbbi tetkiklerin sakatlığın ciddiyetini ve olası devre dışı kalma süresini belirleyeceğini belirtti.

Senegal milli takımının içinde bulunduğu zor duruma rağmen, takım kaptanı pes etmeyi veya bir sonraki tura yükselme hayalinden vazgeçmeyi reddetti.

Oyuncu, “Elbette şansımıza hâlâ inanıyoruz, aksi takdirde herkes Senegal’e dönmek zorunda kalır. Son maçı kazanmalı ve sonuna kadar mücadele etmeliyiz” dedi.

Koulibaly, Fransa ve Norveç’e karşı alınan iki mağlubiyetin ardından takıma yöneltilen eleştirilere rağmen, milli takımın son turda Irak karşısında geri dönüş yapabileceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

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