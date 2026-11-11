Kötü sonuçlara rağmen: Rakamların dili, "yolculuğun başında" Carrick'i Arteta karşısında haklı çıkarıyor

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, kötü sonuçların ve Premier Lig'de küme düşme bölgesinde yer almanın gölgesinde görevinden alınma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Diğer tarafta ise Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Premier Lig'in zirvesinde yer alan takımıyla özel bir dönem yaşıyor. Arteta, ligin son şampiyonu olan takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir gidişat sergiliyor.

Ancak buna rağmen, iki teknik direktörün Arsenal ve Manchester United'daki ilk dönemleri arasında yapılan hızlı bir karşılaştırma büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

Arteta, Arsenal'deki yolculuğuna Aralık 2019'da başlarken, Manchester United, Carrick'i kalıcı teknik direktör olarak Ocak 2026'da göreve getirdi.

Premier Lig'de teknik direktörlük görevindeki ilk 26 maçlarında Carrick, Arsenal yönetiminin sabır gösterdiği ve sonrasında tablonun değiştiği Arteta'dan daha iyi rakamlara ulaştı.

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Carrick 13 galibiyet elde ederken, Arteta 12 galibiyet aldı; Manchester United 7 kez berabere kalırken, Arsenal 6 kez berabere kaldı.

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Carrick 26 maçta 6 kez mağlup olurken, Arsenal 8 karşılaşmada yenildi. Carrick'in takımı 43 gol atarken, Arteta'nın takımı 40 gol kaydetti.

Yenilen goller açısından ise United'ın kalesi 33 kez golle buluşurken, Arsenal'de bu sayı 28 oldu. Böylece averaj Arsenal lehine 12, Manchester United lehine 10 oldu.

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Genel toplamda Michael Carrick, Premier Lig'deki ilk 26 maçında 46 puan toplarken, Arteta'nın puanı 42'de kaldı.

Görevden alınma yakın

Manchester United'ın nüfuz sahibi isimleri bugün çarşamba günü Monako'da bir zirvede bir araya gelirken, teknik direktör Michael Carrick, geleceği karanlık görünmesine rağmen işe gelmeye devam ediyor.

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Basında çıkan haberlere göre, Manchester United'ın kötü sonuçlar nedeniyle Carrick'i bugün görevden alacağı ve yerine ABD Millî Takımı'nın teknik direktörü Arjantinli Mauricio Pochettino'yu getireceği bekleniyor.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, 45 yaşındaki Manchester United teknik direktörü Carrick'in bugün çarşamba sabahı kulübe ait Carrington antrenman tesisine gelişinde fotoğrafçılara başparmağını kaldırarak göründüğünü aktardı.

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Bu arada, İcra Kurulu Başkanı Omar Berrada ile futbol direktörü Jason Wilcox'un Carrick'in geleceğini belirlemek üzere Monako'da Sir Jim Ratcliffe ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Manchester United, Carrick'i görevden almaya karar verirse, Ratcliffe ve Ineos'un sahipliği döneminde son üç yılda teknik ve idari ekibe ödenen toplam tazminat yaklaşık 30 milyon sterline yükselecek. Ayrıca Pochettino'nun ABD Millî Takımı ile olan sözleşmesinin satın alınması kulübün kasasına 7 milyon sterlin ek maliyet getirecek.

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Berrada ve Wilcox, Ineos şirketi yetkilileri için planlanan bir zirveye katılmak üzere dün Fransa'nın güneyine gitti. Berrada ve Wilcox, tavsiyelerini bugün Ratcliffe'e sunacak ve tüm işaretler, takımının Premier Lig'de düşme hattına kadar gerilediği endişe verici durumun bedelini Carrick'in ödeyeceğine işaret ediyor.

Carrick'e gelince, Manchester'da bir belirsizlik hali yaşıyor. Dün salı günü, millî maç arası döneminde küçük bir oyuncu grubunu antrenmanda çalıştırdıktan sonra, kulübün genç oyuncularından olan 16 yaşındaki oğlu Jacey ile birlikte United'ın antrenman tesisinden ayrılırken görüldü.

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Kulüpteki kaynaklar İngiliz gazeteye, henüz nihai bir karara varılmadığını ve görevden alınmaya ortak başkanlar Joel ve Avram Glazer'ın da onay vermesi gerektiğini doğruluyor.

Old Trafford yönetiminin kararını Carrick'e yüz yüze iletmek istediği anlaşılıyor; bu nedenle kulüpten resmî bir teyit perşembe gününe kadar gelmeyebilir.