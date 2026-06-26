"Kötü niyetim yoktu"... Schweinsteiger, Afrikalıların öfkesini yatıştırmaya çalışıyor

Dünya Kupası koridorlarında büyük bir fırtına koparan açıklamaların ardından, Alman efsane Bastian Schweinsteiger, Fildişi Sahili milli takımının oyun tarzını “biraz vahşi” olarak nitelendirmesinin, Afrika futboluna yönelik ırkçı bir yorum olarak yaygın bir şekilde yorumlanması üzerine acil bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

2014 Dünya Kupası şampiyonu olan spor yorumcusu ve eski milli futbolcu, Almanya ile aynı grupta yer alan “Filler” takımı hakkındaki yorumunun ardından patlak veren tartışmayı yatıştırmak amacıyla Alman ARD kanalında bir açıklama yaptı.

Schweinsteiger, Fildişi Sahili'nin performansını, zaman zaman geleneksel olmayan, "biraz vahşi" ve yeterince taktiksel olmayan bir "Afrika futbolu" olarak nitelendirmişti; bu ifadeler, dünya futbol camiasında kısa sürede öfkeli tepkilere yol açtı.

Teknik direktör Jürgen Klopp, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti ve soru sorulur sorulmaz televizyon röportajını sonlandırdı; bu, sözlerden rahatsız olduğunu açıkça gösteriyordu. Ayrıca, “Filler” milli takımının teknik direktörü Emers Fai, takımının son 32 turuna yükselmesinin ardından “bu adamdan büyük hayal kırıklığı duyduğunu” ifade etti.

Giderek artan tepkiler karşısında Schweinsteiger, “Hiç kimseyi incitmek gibi bir niyetim kesinlikle yoktu, sadece futboldan bahsediyordum, insanlardan değil… Ne daha fazlası ne de daha azı” diyerek kendini savunmak için acele etti.

Eski Bayern Münih oyuncusu, yorumunun tamamen teknik bir futbol analizi olduğunu vurguladı ve hiçbir millete veya kıtaya hakaret etme niyetinde olmadığını belirtti. Şu ana kadar Schweinsteiger, FIFA veya turnuvayı düzenleyen kurumlar tarafından herhangi bir disiplin cezasına çarptırılmadı.

Bu tartışma, Dünya Kupası müsabakalarının hassas bir anında ortaya çıktı; spot ışıklarının spor müsabakasına yönelmesi gerekirken, en önde gelen yorumculardan birinin açıklamaları saha sınırlarını aşan bir meseleye dönüştü.