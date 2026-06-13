Kötü koku sırrı ortaya çıkardı... Ceset bulunmasının ardından İran kampında şok yaşandı

İran milli takımının Meksika'nın Tijuana kentindeki kampında, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya birkaç gün kala, takımın antrenman merkezinin yakınında park halindeki bir araçta bir ceset bulunması üzerine şok yaşandı.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı yerel basında yer alan haberlere göre, Meksikalı yetkililer cesedi, İran milli takımının grup aşamasının ilk turunda Yeni Zelanda milli takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğü "Caliente" stadyumuna yakın bir mağazanın otoparkında birkaç gündür park halinde duran bir araçta buldu.

Tijuana Başsavcılığı, gri renkli bir "Toyota" marka SUV'den kötü koku geldiğine dair ihbarlar alınmasının ardından bir güvenlik devriyesinin olay yerine gittiğini açıkladı.

Yetkililer ilk raporlarında, güvenlik görevlilerinin aracın bagajında siyah bir çuvalın içine sarılmış bir ceset bulduklarını ve cesette şiddet izleri olduğunu belirtti. Yetkili makamlar, olayın ayrıntılarını ve kurbanın kimliğini ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.

İlk soruşturmalar, kokunun yayılmasıyla olayın ortaya çıkmasından önce aracın geçen Çarşamba gününden beri o yerde durduğunu ortaya çıkardı.

İran Futbol Federasyonu veya Amir Qala-Noyi liderliğindeki teknik ekip, dünya kupasındaki ilk maçından önce milli takımın konaklama ve antrenman merkezinin çevresinde tartışma ve endişe yaratan olayla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

İran milli takımı, Meksika'daki kamp çevresini sarsan bu olayın yarattığı olağanüstü atmosferin ortasında, önümüzdeki Salı sabahı Yeni Zelanda ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçına hazırlanıyor. Takım, daha sonra 7. grupta Belçika ve Mısır ile karşılaşacak.