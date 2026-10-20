FC Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany, cumartesi günü RB Leipzig'e karşı oynanan Bundesliga maçında şiddetli kalça ağrılarıyla mücadele etti. Üstelik viral bir enfeksiyon da geçiriyor. Bu iki sorun nedeniyle Kompany, maçın neredeyse tamamını kulübede oturarak geçirmek zorunda kaldı. Saha kenarında takımın yönetimini ise neredeyse tamamen yardımcı antrenör Aaron Danks üstlendi.

Alman Bild gazetesi, sağlık sorunları yaşayan Belçikalının durumuna ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. Kompany pazartesi günü evde kaldı ve basına kapalı antrenmana katılmadı. Onun yerine Danks'in yanı sıra yardımcıları Rene Maric, Floribert N’Galula ve Daniel Fradley görev yaptı.

Kompany'nin pazartesi günü, takımın iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Roland Schmidt ve diğer doktorlar tarafından muayene edildiği belirtildi. 40 yaşındaki teknik adam Leipzig maçı sırasında çok hâlsiz olduğu için kulüp içinde hastalığı hafife alınmıyor. Soyunma odasındaki konuşmaları yapmış olsa da hem devre arasında hem de son düdüğün ardından Allianz Arena'daki bir kanepeye uzandığı ifade edildi.

FC Bayern: Vincent Kompany'nin kalçası neden ağrıyor?

Alman tz gazetesine göre kalça sorunları griple bağlantılı. Grip, eski yara dokusunda sorunlara yol açıyor. Bu nedenle Kompany, Leipzig maçında Allianz Arena'nın iç koridorlarından sahaya çıkarken merdivenleri tırmanmakta gözle görülür biçimde zorlandı.

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

Kompany, maçın ardından geleneksel röportaj turuna da katılmadı; bunun yerine Max Eberl ve diğer yöneticiler basının karşısına çıktı. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eberl, Sky'a "Şu anda teknik direktörün soyunma odasında yatıyor" dedi. Eberl ayrıca "Gerçekten iyi durumda değil" diye vurguladı. Joshua Kimmich ise durumdan habersizdi. "Nesi varmış? Bundan hiç haberim olmadı" diyen Kimmich, "Sanırım sizinle konuşmak istemiyor" diye şaka yaptı.

Eberl, Kompany'nin Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı oynanacak önemli maçta yeniden gücüne kavuşacağı konusunda iyimserdi. "Çarşamba günü için bir sorun olmayacağını kesin olarak düşünüyoruz." Yine de "Nasıl bir rol üstleneceğini henüz söyleyemem" dedi.

Getty Images

FC Arsenal maçına hazır olacak mı? Vincent Kompany'de son durum

Alman Bild gazetesinin haberine göre FC Bayern yöneticileri, geçen yılın finalistiyle oynanacak maçtan bir gün önce de Kompany'nin takımını yönetebileceği konusunda iyimser. Olumlu bir işaret olarak, pazar günü hazırlıklar için yeniden Säbener Straße'de bulunduğu belirtildi.

Ancak Kompany, salı günkü son antrenmana katılmadı. Münih kulübü, "Vincent Kompany viral enfeksiyonu nedeniyle dinlenmeli ve dinlenmek istiyor" açıklamasını yaptı. Teknik direktörün saat 14.00'teki antrenmanın yanı sıra öğleden sonra saat 16.00'daki basın toplantısına da katılmayacağı belirtildi.







