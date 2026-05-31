Kötü geçen eleme serisinin ardından kontratak futbolu ve düşük beklentiler: Oranje’nin rakibi İsveç hakkında her şey

Artık çok az bir süre kaldı ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası nihayet başlıyor. Hollanda milli takımı dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorsa, öncelikle Japonya, Tunus ve İsveç'in yer aldığı grubu geçmesi gerekecek. Bu yazıda, 20 Haziran'da Houston'da oynanacak Hollanda-İsveç maçı öncesinde, sonuncu ülke hakkında her şeyi öğreneceksiniz.

Turnuva öncesinde, teknik direktör Ronald Koeman'ın takımı, Dünya Kupası'na katılacak diğer takımlar Cezayir ve Özbekistan ile hazırlık maçları yapacak. Ardından Oranje, 14 Haziran'da Japonya ile ilk grup maçını oynayacak. İkinci maçta Hollanda, teknik direktör Graham Potter'ın yönetimindeki İsveç ile karşı karşıya gelecek. Peki İsveç takımından ne beklenebilir? Öncelikle tarihe bir göz atalım.

Hollanda, bu İskandinav ülkesiyle daha önce 25 kez karşılaştı. Karşılaşmalarda Hollanda milli takımı daha iyi istatistiklere sahip ve bu durumun yakın zamanda değişeceği de pek görünmüyor. 25 maçın 11'ini Hollanda kazandı, 8'ini kaybetti ve 6'sı berabere sonuçlandı.

En son iki karşılaşma, 2018 Rusya Dünya Kupası elemelerinde gerçekleşti. Oranje, İsveç ile oynadığı ilk maçı 1-1 berabere tamamladı. O maçta Bas Dost, maçın bitimine az bir süre kala galibiyet golünü kafayla atmış gibi görünüyordu, ancak golü itme nedeniyle tartışmalı bir şekilde iptal edildi. Son Dünya Kupası eleme maçında, aynı zamanda Arjen Robben'in Oranje formasıyla oynadığı son maçta, Hollanda milli takımı Rusya'daki finallere katılma umudunu sürdürmek için İsveç'i yüksek bir skorla yenmek zorundaydı. Robben'in attığı iki gol yeterli olmadı ve İsveç, play-off'larda İtalya'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Harika bir eleme

Tarihçe bu kadar yeter, şimdi tüm gözler yaklaşan Dünya Kupası'nda. İsveç'in turnuvaya giden yoluna bakıldığında, Potter'ın takımının finallere katılmaya hak kazanması oldukça özel bir durum.

İsviçre, Kosova ve Slovenya'nın yer aldığı eleme grubunda, İsveç milli takımının takma adı olan Blågult, şansı kalmadan son sırada yer aldı. Hiç galibiyet alamadan ve sadece iki puanla İsveç, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kaçıracak gibi görünüyordu. Ancak Nations League'deki performansları iyi olduğu için (C1 grubu birincisi), İsveçliler yine de Dünya Kupası play-off'larına katılma hakkı kazandı.

Bu play-off'larda yarı finalde Ukrayna'yı 1-3 yendiler, ardından finalde de Polonya'yı mağlup ettiler. Nefes kesen bir maçta Arsenal'in forveti Viktor Gyökeres, İsveç'in büyük kahramanı oldu. Maçın son dakikalarında attığı galibiyet golüyle Blågult'un Dünya Kupası biletlerini almasını sağladı.

Düşük beklentiler

İsveç için Dünya Kupası'na giden yol oldukça ilginçti. Dramatik geçen eleme serisi nedeniyle beklentiler pek yüksek değil. Polonya maçındaki sonuçtan sonra güven oldukça yüksek olsa da, İsveçli futbolseverler bu yazdan pek bir şey beklemiyor. İsveçli Sportbladet ve Viaplay gazetesi muhabiri Frida Fagerlund'a göre, bu durum Potter'ın oyuncuları için iyi sonuçlar doğurabilir.

“Dünya Kupası’na katılmaları bile başlı başına bir bonus. Kimse bunun olacağını beklemiyordu. İnsanlar, Nations League’de grup birinciliğini ve hâlâ bir şansları olduğunu çoktan unutmuştu. Bu muhtemelen onlar için çok iyi bir şey, çünkü beklentiler çok düşük olacak. İnsanlar, birkaç Dünya Kupası maçı izleyebilecekleri için şimdiden mutlu. İyi performans gösterirlerse harika olur, ama omuzlarında bir baskı yok. Ve bence bu iyi bir şey,” diyor Fagerlund.

İsveçli gazeteci, hatta 1992 yılıyla bir karşılaştırma yapıyor. O yıl Danimarka, o yılki Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanamamıştı, ancak turnuvaya on gün kala Yugoslavya’nın diskalifiye edilmesi nedeniyle aniden katılma hakkı elde etmişti. Sonunda Danimarkalılar, hiç beklenmedik bir şekilde turnuvayı kazandı. “Bu durum biraz o zamanki Danimarka'ya benziyor. İsveç'in Dünya Kupası'nı kazanacağını söylemiyorum, ancak gerçek bir baskı olmadığı için potansiyel olarak iyi bir performans sergileyebilirler.”

Kadro

Şimdi İsveç kadrosunu bir gözden geçirme zamanı. Milli takım teknik direktörü Potter, Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu açıklayan ilk isim oldu. Ancak bu açıklama, İsveç'teki herkesi memnun etmedi. Eski Feyenoord forveti John Guidetti, bazı seçimlere katılmadı ve TV4'e verdiği demeçte Potter'ın kadrosunu "korkakça" olarak nitelendirdi.

“Anlayamıyorum. Çok öfkeliyim! Karakterli tüm oyuncuları kadrodan çıkardın. Milli takım teknik direktörü olarak en iyi oyuncuları seçmek senin görevin” dedi İsveçli eski milli oyuncu. Fagerlund da Guidetti'nin öfkesinin özellikle Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) ve Roony Bardghji (FC Barcelona) gibi oyuncuların kadroda yer almamasından kaynaklandığını düşünüyor.

“İsveç halkı, Larsson'un kadroya alınmamasına şaşırdı. Potter yönetiminde fazla oynamadı, ancak insanların önünde parlak bir gelecek olduğunu düşündüğü bir oyuncu. Sadece ilk 11'de yer alamamıştı, bu yüzden Potter yedek kulübesinde başka seçenekleri tercih etti. Bardghji konusunda da şaşırdılar, ancak İsveç kanat oyuncuları olmadan oynayacak. Yani Potter bu pozisyonlar için de başka oyuncular istiyordu,” diye açıkladı Fagerlund.

Peki, ABD, Meksika ve Kanada'ya gidecek oyuncular kimler? Takımın tanınmış yıldızları elbette, prensipte İngiliz şampiyonu Arsenal'in ilk forveti olan Viktor Gyökeres ve Alexander Isak. Sonuncusu geçen yaz 145 milyon avroya Liverpool'a transfer oldu. Bu sezon uzun süre form sorunu yaşadı, ancak yetenekleri konusunda hiçbir şüphe yok.

Fagerlund'a göre ise Isak ve Gyökeres, 20 Haziran'da Oranje'nin dikkat etmesi gereken tek oyuncular değil. “Orta sahada, Brighton'da çok iyi bir sezon geçiren Yasin Ayari var. Ayrıca Tottenham Hotspur'dan Lucas Bergvall ve savunmada da Lindelöf çok fazla deneyime sahip.” Gazeteci ayrıca iki Premier League oyuncusunun özel niteliklerine de değiniyor. “Gabriel Gudmundsson, Leeds United'da iyi bir sezon geçirdi, bu yüzden sol kanat bek olarak önemli bir rol oynayacak. Onu durdurursanız, hücum oyunlarının büyük bir kısmını sınırlamış olursunuz. Anthony Elanga bu sezon pek fazla oynamamış olsa da, savunmanın arkasına sızma yeteneği ile oldukça faydalı bir oyuncu.”

Yine de İsveç milli takımının elbette zayıf noktaları da var. Hollanda'nın bolca iyi defansif hamlesi varken, Blågult'un tam da bu konuda eksikliği var. “Elbette zayıf noktalar var, hem de azımsanmayacak kadar. Çok az merkez savunmacımız var. Ama sonuçta bu harika bir kadro, ben böyle özetlerdim.”

İsveçliler bu yaz grup aşamasını geçmek istiyorlarsa, Tunus ile oynayacakları ilk grup maçı hayati önem taşıyacak. Ardından “büyük ülkeler” Hollanda ve Japonya ile karşılaşacaklar. Fagerlund, İskandinav ülkesinde Hollanda’nın bu maçın en büyük favorisi olarak görüldüğünü söylüyor. "Bunun çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Takım düzenlerini korumalı, aptalca hareketler yapmamalı ve topu Gyökeres ile Isak'a ulaştırmalılar. Umarım onlar da gol atmayı başarabilirler."

Taktik

Oranje için bir şey açık: İsveç bu Dünya Kupası'na güzel futbol oynamaya gelmiyor. Potter'ın takımı son iki maçta (Polonya ve Ukrayna karşısında) oldukça defansif bir oyun sergiledi. İsveçliler kontratağa ağırlık veriyor ve bireysel kaliteleriyle bu ataklardan tehlike yaratmayı umuyor.

Polonya ve Ukrayna ile oynanan play-off maçlarında Potter açıkça 3-5-2 sistemiyle oynadı. Üç stoper, kanatları kapatan iki kanat bek, iki kontrolcü orta saha oyuncusu, içten çok oynayan iki ofansif kanat oyuncusu ve bir santrfor. Defansif açıdan bakıldığında, kanat bekleri gerçek defans oyuncularıdır, bu da takımın sahada 5-2-3 dizilişinde geriye çekilmesine neden olur. Bu, aşağıdaki örnekte açıkça görülebilir.

İsveç'in savunma dizilişi (mavi). Kaynak: Ziggo Sport

Bu maçlarda Anthony Elanga ve Benjamin Nygren, geriye çekilmiş kanat oyuncuları olarak sahaya çıktı. Elanga sağda, Nygren ise solda yer aldı. Yukarıdaki örnekte, bu iki oyuncu arasındaki farklar da hemen göze çarpıyor. Elanga, daha önce de belirtildiği gibi, İsveç için kontratakta önemli bir güç olan, çok hücumcu bir oyuncudur. Burada, Nygren'in aksine, sahada hala yüksek bir pozisyonda olduğu ve savunmaya katılma konusunda eksiklikler gösterdiği açıkça görülmektedir. 20 Haziran'da Hollanda milli takımı için burada fırsatlar olabilir.

İsveç sahada daha ileriye çekilse bile Oranje için fırsatlar var. Aşağıdaki örnekte Polonya hemen baskı yapmadı ve bir orta saha oyuncusunu geride bıraktı. Bu nedenle İsveç'in dizilişi kendi yarı sahasının yaklaşık ortasında kaldı ve savunmanın arkasında geniş bir boşluk oluştu. Derinlere inen bir oyuncuya atılan tek bir iyi uzun pasla İsveç savunması aşıldı ve bu da büyük bir fırsat yarattı. Örneğin Cody Gakpo ve Donyell Malen gibi oyuncuların derinlikleri göz önüne alındığında, bu ilginç bir zayıf nokta olabilir.





Saha içinde yüksek pozisyon alan İsveç. Kaynak: Ziggo Sport.

Şimdi de Blågult'un oyun kurma sürecine bakalım. Takım bir atağa başladığında, sol ve sağ stoperler sahada geniş bir alana yayılır, kanat bekleri ise hemen önlerinde yer alır. Oyun kurmada önemli bir detay, geride kalan kanat oyuncusunun, bu durumda Nygren'in, savunmacıları sahada daha ileriye çıkmaya zorlamak için çok geriye çekilmesidir.

İsveç'in oyun kurmanın ilk aşaması. Kaynak: Ziggo Sport

İsveç, oyun kurma aşamasında genellikle uzun pasları tercih ediyor. Potter, kanat oyuncularını oyun kurma sırasında içeriye çekerek sahanın ilerleyen bölgelerinde boşluk yaratmaya çalışıyor. Uzun paslarla fiziksel olarak güçlü olan Gyökeres aranıyor; onun görevi topu tutmak ve İsveç'in buradan oyunu devam ettirmesini sağlamak. Bu durum, aşağıdaki örnekte açıkça görülüyor. Gyökeres burada topu kazanır ve sahada ileride bulunan Elanga'ya pas atar. Takım daha sonra bu pası takip eder ve rakibin yarı sahasına kadar ilerler. Sonuç olarak, bu örnekteki oyun kurma, on beş saniye sonra Ukrayna'ya karşı 0-1'lik golle sonuçlandı.

İsveç'in ikinci aşama oyun kurumu. Kaynak: Ziggo Sport

Son milli maç döneminde İsveç, yıldız oyuncusu Alexander Isak'tan yararlanamadı. Bu üst düzey forvet sakatlık sorunu yaşadı, bu nedenle Potter, Gyökeres ile tek bir santrfor tercih etti. Dünya Kupası sırasında ise iki üst düzey forvetine sahip olacak. Bu, İsveç'in özellikle hücum açısından kadrosunda değişiklik yapabileceği anlamına geliyor. Zira Potter'ın en iyi iki oyuncusunu ilk on birde görmek isteyeceği tahmin ediliyor.

Sonuç

20 Haziran'da Hollanda'nın İsveç karşısında favori olduğu tartışmasız. Ancak Houston'da kesinlikle hafife alınmaması gereken, çok disiplinli ve defansif bir takım bekleyebiliriz. Isak, Gyökeres, Ayari ve Gudmundsson'un kaliteleriyle Lindelöf'ün tecrübesi ve Elanga'nın derinliği birleşince ortaya çıkan kontratak oyunu, Hollanda milli takımının çok dikkatli olmasını gerektirecek. Buna ek olarak, İsveçliler yüksek beklentiler olmadan rahatça oynayabilecekler. Çok ilginç bir maç için geri sayıma başlayabiliriz.