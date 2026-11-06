“Kötü bir oyuncu her zaman kötü olacaktır!” Jose Mourinho'dan Vinicius Jr.'ın rolüne ilişkin net mesaj

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Vinicius Jr. konusunda benimsediği yönetim anlayışını anlatarak takım başarısının herhangi bir bireyin önünde geldiğini vurguladı. AEK Atina karşısında kadrosunda rotasyona gitmesinin ardından konuşan Mourinho, soyunma odasında Brezilyalı forvete verilen desteği övdü.

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Mourinho yoğun maç takviminde hücum hattını yönetiyor

Jose Mourinho, Real Madrid'in yoğun sonbahar fikstüründe Vinicius Jr.'ın sürelerini nasıl yönettiğini anlattı. Brezilyalı forvet, Madrid'in hafta içinde AEK Atina'yı 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet aldığı maçta oynadı. Böylece Arda Guler gibi takım arkadaşları dinlenme fırsatı buldu.

Mourinho, Real Madrid'in tüm kulvarlarda rekabetçi kalması için uzun vadeli kadro rotasyonunun hayati önem taşıdığını yineledi.

Ancak teknik direktör, kadro seçiminde bireysel statüden ziyade takımın önceliklerinin belirleyici olacağını açıkça belirtti.

Takımın önceliği her oyuncunun önünde

Mourinho, “Benim için en önemli şey takım. Bir oyuncuya fayda sağlamak için takıma asla kendi isteğimle zarar vermem,” dedi.

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“Vini Jr.'ın oynayabildiği normal düzene döndüğümüzde bunu yöneteceğim. Takımın maç maç düşünmesini istiyorum ama teknik direktör olarak sonraki maçları ve önümüzdeki maç serisini düşünmek zorundayım.”

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“AEK maçı Vini Jr. içindi. Bazı sorunlar yaşayan Guler gibi bir oyuncuyu biraz dinlendirmek istedik,” diye açıkladı.

Vinicius'un yeniden en iyi formuna ulaşacağına tam güven

Mourinho, soyunma odasındaki desteğe işaret ederek Vinicius'un yeniden en üst seviyesine döneceğine tam olarak inandığını söyledi.

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Mourinho, “Kötü bir oyuncuyu geliştirmek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kötü kalır. İyi bir oyuncu kötü dönemler geçirir ama normal hâline dönme ihtimali her zaman vardır,” dedi.

“Vini Jr.'ın Atina'da oynadığı maçı, Vini Jr. değil de sıradan bir oyuncu oynamış olsaydı hepimiz iyi bir maç çıkardığını söylerdik. Olağanüstü değil, çünkü takımı da olağanüstü oynamadı. Hepimiz beni Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Vini Jr.'ı bekliyoruz. O hâli hâlâ var ve hepimiz onu bekliyoruz. Önemli olan bir şey de istisnasız tüm takım arkadaşlarıyla arasındaki dostluk,” diye ekledi.

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Real Madrid, Valencia maçı için seçeneklerini hazırlıyor

Mourinho, kadroyla ilgili kararların her zaman Real Madrid'in takım olarak alacağı sonuçlar gözetilerek verileceğini yineledi.

Teknik direktör, “Kimin oynayacağına karar verirken takım, bireyin önünde gelir,” diyerek sözlerini tamamladı.

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Real Madrid, Mestalla'da Valencia'ya konuk olacağı maçta hücumdaki tüm seçeneklerini kullanmaya hazırlanıyor.