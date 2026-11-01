Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho'nun, Racing Santander oyuncusu Álvaro Mantilla'nın sakatlanması sırasındaki davranışı, bir dizi eleştiriye yol açtı. Barcelona kulübü başkanlığına eski aday Toni Freixa, teknik direktöre sert bir saldırıda bulunarak Mourinho'nun Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Tito Vilanova'ya yönelik saldırısını yeniden gündeme getirdi.

Olay, Real Madrid ile Racing Santander arasındaki karşılaşmada yaşandı. Maçın ilk yarısında başkentli takım üç golle öne geçerken, Kylian Mbappé'nin kazandığı penaltı ve maçın başlamasından yaklaşık yarım saat sonra Mantilla'nın maruz kaldığı sakatlık gibi tartışmaya açık anlar da yaşandı.

Racing'in bek oyuncusu, ceza sahası içindeki girişimlerinden birinde yere düşmesinin ardından diz sakatlığı nedeniyle sahayı terk etti. Sakatlığın ciddi olabileceği endişeleri yaşanırken, niteliğinin belirlenmesi için tıbbi raporun açıklanması bekleniyor.

Freixa, oyuncuya tıbbi müdahale yapılırken Mourinho'nun gösterdiği tepkiyi eleştirmek için bu olayı fırsat bildi ve "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Mourinho kötü bir insan. Mantilla çapraz bağ kopması yaşarken, o kendini yere attığını ima eden işaretler yapıyordu."

Barcelona başkanlığına eski adayın saldırısı bununla da sınırlı kalmadı. Mourinho'nun Real Madrid ile Barcelona karşılaşmasında Tito Vilanova'nın gözüne parmağını soktuğu meşhur olayı da hatırlatarak şunları ekledi: "Tito Vilanova'nın gözüne parmağını sokan kişinin ta kendisi. Kötü bir insan ve kötü bir sporcu."