"Leroy, günah keçisi olarak seçilebilecek son isimlerden biri. Her maçta elinden gelen her şeyi vermeye çalıştı ve bunun için çok şey yaptı" diyerek Buruk, Sky'a verdiği röportajda öğrencisini savundu.

Sane'yi eleştirmenin "ne yazık ki neredeyse moda haline geldiğini" söyleyen Galatasaray teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası Leroy Sane'nin şimdi günah keçisi ilan edilmesini neredeyse biraz komik buluyorum. Kötü bir Dünya Kupası geçirmedi."

İstanbul'daki ilk sezonu inişli çıkışlı geçse de eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda Sane'ye tam güven göstermişti. Bayern Münih'in genç yıldızı Lennart Karl'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkmasının ardından Sane sağ kanatta ilk tercih oldu ve turnuvadaki dört maçın tamamına ilk 11'de başladı.

Galatasaray'a dönen Leroy Sane, Dünya Kupası fiyaskosunu iyi atlattı

Tek gerçek öne çıkan anı, Ekvador'a karşı grup aşamasının son maçında 2-1 kaybedilen karşılaşmadaki erken açılış golü olarak kaldı; bunun dışında Sane de takım arkadaşlarının büyük bölümü gibi hayal kırıklığı yarattı. Almanya, Paraguay'a karşı son 16 turunda beklenmedik şekilde elenirken, Nagelsmann da birkaç gün sonra istifa etti.

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Buruk'un vurguladığı gibi Sane, Dünya Kupası şokunu artık belli ki iyi atlatmış durumda: "Özellikle şunu belirtmem gerekiyor ki Leroy tatilden çok ama çok pozitif döndü. Takımın içinde kendisini çok rahat hissediyor" dedi 52 yaşındaki teknik adam. "Şimdi onu fiziksel olarak yeniden hazırlıyoruz ve yeni sezonda onunla tekrar çalışabilecek olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Leroy Sane, Jürgen Klopp döneminde DFB takımında hâlâ rol oynayacak mı?

Sane, geçen yaz Bayern Münih'ten bonservissiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu ancak şu ana kadar Türkiye şampiyonundaki yüksek beklentileri yalnızca zaman zaman karşılayabildi. Tüm kulvarlarda 43 maçta yedi gol ve dokuz asist üreten Sane, buna rağmen dönem dönem ilk tercih olmadı. Son şampiyon için yeni Süper Lig sezonu, 14 Ağustos'ta Corum FK'ye karşı iç sahada oynanacak maçla başlayacak.

Sane'nin yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp döneminde Alman milli takımında gelecekte hâlâ bir rol oynayıp oynamayacağını ise zaman gösterecek. Galatasaray ile sözleşmesi 2028'e kadar devam eden 30 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 80 kez milli oldu (18 gol).