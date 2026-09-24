Perşembe akşamı Oranje ile oynanan mücadelede yaklaşık yarım saat dolarken forvet Kai Havertz kendisini yere bıraktı. Kısa süren tedavinin ardından DFB takımının sağlık ekibi oyuncu değişikliği işaretini verdi, 30. dakikada milli takımda ilk maçına çıkan Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Havertz'in yerine oyuna girdi.

Arsenal'in hücum oyuncusu yere düşmeden hemen önce arka adalesini tutmuştu. Görünen o ki, Havertz'in sahayı erken terk etmek zorunda kalmasının nedeni kas problemleriydi.

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27 yaşındaki oyuncunun dizi de kısa süre önce darbe almıştı. Hollandalı Quinten Timber (Crystal Palace), Havertz'e dizinin üstünden sert bir tekme savurmuştu. Bunun da oyuncu değişikliğiyle bağlantılı olup olmadığı belirsizliğini korurken, sakatlığa ilişkin net bir teşhis de doğal olarak henüz yok.

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Öte yandan Musiala da, Klopp'un Alman milli takımındaki teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında ilk 11'de oynatmak istediği bir diğer önemli isim olarak, hiç sahaya çıkamadı. Bayern Münih'in oyun kurucusunda muhtemelen ısınma sırasında kas problemleri ortaya çıktı, bu nedenle Klopp onu son anda ilk 11'inden çıkarmak zorunda kaldı. Onun yerine Mainz'den Nadiem Amiri beklenmedik şekilde Alman orta sahasına dahil oldu.

Havertz, sakatlıklarla geçen bir önceki sezonun ardından yeni sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. İngiltere şampiyonu Arsenal'de tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olan yıldız, 2026/27 sezonundaki ilk yedi resmi maçında şimdiden üç gol attı. Havertz, perşembe akşamı Amsterdam'da 63. milli maçına çıktı, kötü geçen 2026 Dünya Kupası'nda ise dört kez forma giydi (üç gol).