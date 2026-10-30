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Kötü bir anıyla gelen tanıdık bir yüz: Alaves maçının hakemi iki penaltı skandalının ardından Barcelona'ya geri dönüyor

Barcelona
Barcelona - Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
La Liga
İspanya

Adrián Cordero Vega

İspanya La Liga Hakem Komitesi, yarın Camp Nou'da Barcelona ile Deportivo Alavés arasında oynanacak merakla beklenen mücadeleyi yönetecek hakemin kim olduğunu açıkladı. Bu karar, Katalan taraftarlar için tartışmalı anıları da beraberinde getiriyor.

Komite, görevi hakem Adrián Cordero Vega'ya verdi. Böylece Cordero Vega, cumartesi günü oynanacak maçı yönetecek; bu, hakemin bu sezon La Liga'daki dördüncü maçı ve taraflardan birinin Barcelona, diğerinin Alavés olduğu ilk karşılaşması olacak. Video yardımcı hakem (VAR) odasının yönetimini ise Madridli hakem Valentín Pizarro Gómez üstlenecek.

Montjuïc'in acı hatırası

Cordero Vega, Barcelona ile özel bir sicile sahip. "Mundo Deportivo"ya göre Katalan takımının yalnızca 8 La Liga maçını yönetti; bu maçlarda Barcelona 6 galibiyet aldı ve 2 yenilgi yaşadı.

Ancak bu iki yenilgiden biri hâlâ Blaugrana taraftarının zihninde yer ediyor. Söz konusu maç, 30 Kasım 2024 tarihine uzanıyor. O gün Barcelona, Montjuïc Olimpiyat Stadı'nda Las Palmas'a karşı sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup olmuştu. Hakemin Barcelona lehine iki net penaltıyı görmezden gelmesinin ardından maç geniş çaplı bir hakem tartışmasına sahne olmuştu; bu penaltılardan biri genç defans oyuncusu Pau Cubarsí'ye yapılan faul, diğeri ise forvet Pau Víctor'a yapılan fauldü. Bu olay, hakemin Barcelona ile kariyerindeki en tartışmalı an olarak değerlendirildi.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

31 Eki 2026

ALA

ALA

İşin ilginç yanı, Cordero Vega'nın Barcelona'nın La Liga'da yönettiği ilk maçının da Alavés'e karşı olmasıydı; hem de Bask takımının kalesi Mendizorroza Stadı'nda. O maç Barcelona'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Barcelona için yönettiği son maç ise geçen sezonun son haftasında oynanmıştı; takım, Mestalla Stadı'nda Valencia'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Peki ya Alavés?

Öte yandan Cordero Vega, Alavés takımı için oldukça tanıdık bir sima. Bu takımın 20 La Liga maçını yönetti; bu maçlarda Bask takımı 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Alavés ile yönettiği son karşılaşma, geçen sezonun şubat ayında oynanan 25. haftada gerçekleşmişti. O maçta Alavés, Mendizorroza Stadı'nda Girona ile 2-2 berabere kalmıştı.

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