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Çeviri:

Kötü başlangıca rağmen: Trabzon teknik direktöründen Salah'ın etkisi hakkında dikkat çeken açıklama

Kasımpaşa - Trabzonspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Süper Lig
Trabzonspor - Ferencvaros
Ferencvaros
Europa League Qualification
M. Salah
F. Tekke
Türkiye
Macaristan
Mısır

Tek bir hata takımı mükemmel bir başlangıçtan mahrum bıraktı

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, takımının bugün oynanan Türkiye Ligi'nin açılış haftasında Kasımpaşa karşısında 1-1 berabere kalarak galibiyeti kaçırdığını itiraf etti.

Türk teknik adam, büyük bir hatanın ev sahibi ekibin beraberliği yakalamasına yol açtığını vurguladı.

Tekke maçın ardından takımının tam olarak hazır olmadığını, ancak ilk yarıda beklentilerinin üzerinde bir performans sergilediğini ve karşılaşmayı erken bitirmesi gerektiğini söyledi.

Şunları ekledi: "Baştan beri hazır olmadığımızı söyledik, ama ilk yarıda beklentimin üzerinde bir seviye ortaya koyduk. Maçı bu yarı içinde bitirmemiz gerekiyordu."

Tekke şöyle dedi: "Çok büyük bir hatanın ardından penaltıdan beraberlik golünü yedik. Son dakikalarda ise rakip de iyi fırsatlar buldu. Yaptığımız hata yüzünden üç puanı kaybettiğimizi söyleyebiliriz."

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Trabzonspor'a yeni katılan Mohamed Salah maçın 58. dakikasında oyuna girdi ve Tekke, Mısırlı yıldızın varlığıyla takımının performansının, onsuz oynadığı döneme kıyasla farklılaştığını belirtti.

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Şöyle açıkladı: "Salah oyuna girdikten sonraki maçımız, onsuz oynadığımızdan biraz farklı." Ancak takımın hâlâ birçok yönünü geliştirmeye ihtiyacı olduğunu, bunların başında topu elde tutmanın ve oyunun akışına hâkim olmanın, konsantrasyon ve heyecan seviyesini yükseltmenin geldiğini vurguladı. Şunları ekledi: "Bazı eksiklerimiz var; maçtaki duygularımız ve isteğimiz daha yüksek olmalıydı. Maçı daha fazla kontrolümüz altında tutmamız gerekiyor. Talihsiz bir başlangıç oldu ve başarılı olamadığımızı kabul etmemiz gerek."

Tekke, ilk haftaların Trabzon'un projesi açısından belirleyici olacağına dikkat çekerek, takımın Başakşehir ile karşılaşmadan önce perşembe günü daha güçlü bir rakibe karşı önemli bir Avrupa maçı oynayacağını ve her iki maçın da zorlu geçeceğini vurguladı.

Trabzonspor teknik direktörü sözlerini şöyle noktaladı: "Yarından itibaren bu maçı unutmalı ve gelecek olana hazırlanmaya başlamalıyız. Çalışmaya devam etmekten başka seçeneğimiz yok."

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