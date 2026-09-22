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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Koşun ve savaşın": Mourinho'nun çelişkisini gözler önüne seren korkutucu istatistik

Real Madrid
Barcelona
La Liga
İspanya

Real Madrid La Liga'nın son sıralarında

İstatistiki veriler, Real Madrid'in bu sezon bariz bir fiziksel sorunla mücadele ettiğini ortaya koydu; takım, La Liga'nın ilk yedi haftasında maç başına en az mesafe kateden İspanya kulüpleri listesinin başında yer aldı.

"AS" gazetesinin aktardığı "SofaScore" sitesinin verilerine göre, Real Madrid oyuncuları maç başına ortalama 96,5 kilometre koşuyor ve bu, La Liga'daki tüm takımlar arasındaki en düşük oran. Puan durumunun lideri Barcelona ise bu alanda başkentli ekibe büyük bir farkla üstünlük kuruyor.

Bu rakamlar, "AS" gazetesinin José Mourinho'ya atfettiği ve Real Madrid'in başına geçtiği sırada Florentino Pérez'e gönderdiği mesajı akıllara getiriyor. Mourinho, bu mesajda takımın içinde yerleştirmeye çalıştığı zihniyetten bahsederek şöyle demişti: "Koşun ve savaşın."

Ancak mevcut oranlar bu mesajın ilk kısmını yansıtmıyor; zira Real Madrid katedilen mesafe sıralamasında son sırada yer alırken, bu sınıflandırmada Alavés, Espanyol, Barcelona ve Sevilla kulüpleri ona yaklaşıyor.

Buna karşılık Barcelona, maç başına yaklaşık 104,6 kilometrelik ortalamayla ligde en çok mesafe kateden takımlar arasında beşinci sırada geliyor ve her karşılaşmada Real Madrid ile arasında yaklaşık 8,1 kilometrelik bir fark oluşturuyor.

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Bu istatistik, lider Barcelona'nın altı puan gerisinde kalan başkentli ekibin zorlu başlangıcı göz önüne alındığında özel bir önem kazanıyor ve Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in seviyesini çevreleyen soru işaretlerine yeni bir fiziksel etken ekliyor.

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