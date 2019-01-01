Kostas Mitroglou: Teknik direktörle konuştuğumda transferimi bitirin dedim ve buraya geldim

Geçtiğimiz günlerde PSV Eindhoven'a kiralanan Kostas Mitroglou, yeni kulübünde ilk görüşlerini dile getirdi.

, geçtiğimiz yıl sezon ortasında kadrosuna kattığı Yunan forvet Kostas Mitroglou'nui Ligi ekiplerinden Eindhoven'a kiraladığını açıklamıştı. 31 yaşındaki santrfor, ayağının tozuyla yeni kulübündeki ilk röportajını gerçekleştirdi.

Hollanda'ya gitmesi hakkında konuşan Mitroglou, "Burada olmak çok güzel bir duygu. İlk hissettiklerim stadyumun harika oluşu, takım içindeki herkesin çok iyi insanlar olması. Hemen oynama şansı bulduğum için mutluyum. Daha fazla oynayıp takımıma katkı sağlamak için çok çalışacağım. Hedefim, PSV adına gol atmak, onlara yardım etmek" sözlerini kullandı.

"PSV için çok fazla düşünmeme gerek yoktu"

Galatasaray'dan PSV'ye transfer süreci hakkında konuşan deneyimli forvet, "PSV'nin benim gibi güçlü bir 9 numaraya ihtiyacı vardı. Teknik direktörle konuştuğumda transferimi bitirin dedim ve buraya geldim. Çok fazla düşünmeme gerek yoktu. PSV için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yeteneklerimi burada göstermeliyim, sonra neler olacağına bakarız" dedi.

Geleceği hakkında çok fazla düşünmek istemediğini de kaydeden Yunan golcü, "Şu anda burada kiralık oynuyorum, dönüşüm olur mu? Bilmiyorum, futbolda her şey mümkün. Ancak şimdilik isteğim PSV'de başarılı olmak. Geleceği düşünmüyorum, sadece bu anı ve PSV'yi düşünüyorum" şeklinde konuştu.