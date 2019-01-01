Kostas Mitroglou: Fatih Terim çok büyük bir isim

Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou, Galatasaray'da olmaktan ve Fatih Terim'le birlikte çalışmaktan dolayı çok mutlu.

Galatasaray'ın transferin son günüde kadrosuna kattığı Mitroglou, Diagne ve Luyindama, sarı-kırmızılı ekipte olmaktan dolayı mutlu.

Sarı-kırmızılı takımın Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Kostas Mitroglou, teknik direktör Fatih Terim ile çalışacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Terim'in çok önemli bir kariyerinin olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Atacağım gol sayısıyla ilgili yorumda bulunmam. En iyi performansımı vermek istiyorum. Gol atmak önemli ancak daha önemli olan kazanmak ve sezon sonunda şampiyon olmak. Fatih Terim çok büyük bir isim. Ona büyük saygı duyuyorum. Ülkede onu herkesin sevdiğini düşünüyorum. Terim ile çalışacağım için mutluyum." şeklinde konuştu.

Yunan futbolcu, takıma faydalı olmak için elinden geleni yapacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu büyük kulüp için oynamak benim için büyük bir zevk olacak. Geldiğimden dolayı insanların çok mutlu olduğunu gördüm. Benim için özel bir duygu. Burada oynayan birçok oyuncuyu ve kulübün büyük bir tarihi olduğunu biliyordum. Taraftarlar hakkında da bilgim var. Galatasaray'ı çok seviyorum."

Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama da "Kendimi çok iyi hissediyorum. Galatasaray taraftarına olan sevgimi göstermek istiyorum. Bunun için çok çalışmak istiyorum. Başkanımıza, antrenörlere bana verdikleri güvenin karşılığını çok çalışarak göstermek istiyorum. Havalimanında eşlerini, çocuklarını bırakan taraftarlar oldu. Bu beni çok etkiledi." değerlendirmesini yaptı.

Kasımpaşa'dan transfer olan Mbaye Diagne ise transferinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.