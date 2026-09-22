UEFA Uluslar Ligi, Kosova'nın Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda İsrail'i ağırlamaya hazırlandığı bir başka heyecan verici milli maç karşılaşmasına sahne oluyor. Her iki takım da Grup B3'teki bu mücadeleye, gruptaki sıralamasını yükseltmek ve turnuvada bir üst seviyeye çıkma mücadelesi vermek için kritik puanlara ihtiyaç duyarak çıkıyor.

GOAL, tüm önemli maç bilgilerini, bilet bulunabilirliği detaylarını ve yerinizi nasıl alacağınıza dair doğrudan rehberi sizler için derledi.

Kosova - İsrail UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Kosova, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda İsrail ile karşı karşıya gelecek; UEFA Uluslar Ligi B Grup 3 karşılaşmasının başlangıç saati ise yukarıda listelenen zamanda olacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosova - İsrail biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, Priştine'deki iç saha karşılaşmaları için birincil genel satışı yürüten Kosova Futbol Federasyonu tarafından işletilen ev sahibi ülke portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların resmi satış duyurularını yakından takip etmesi ve standart genel tribün koltuklarını güvence altına almak için erken kayıt yaptırması gerekiyor.

Eğer birincil kontenjanlar tükenirse veya resmi internet sitesinde standart koltuklar bulunmazsa, Ticombo gibi ikincil pazar platformları, resmi sitedeki listeler tükendiğinde başvurulacak seçenek oluyor.

Kosova - İsrail biletleri ne kadar?

Resmi bilet satış portalındaki standart tek maç biletleri, Fadil Vokrri Stadyumu'ndaki standart genel oturma bölümleri için koltuk seviyesi ve kategori seçimine bağlı olarak yaklaşık 15 € ile 20 € arasında başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarda giriş fiyatları, birincil bilet satış noktalarındaki standart kontenjanlar tükendiğinde yaklaşık 102 €'dan başlıyor.

Kosova - İsrail UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Kosova - İsrail form durumu

Kosova, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması Haziran 2026'da Andorra karşısında oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık maçıydı; bu süreçteki en iyi sonucu ise mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Slovakya'ya karşı alınan 4-3'lük galibiyet oldu. Bu beş maçın dördünde gol yiyen Kosova'nın kalesini gole kapattığı tek karşılaşma Andorra maçı oldu.

İsrail ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Ben Shimon'un ekibi, hazirandaki hazırlık maçında Arnavutluk'u 1-0 yendi ve Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Moldova'yı 4-1'lik skorla farklı geçti. Son üç maçını kaybetmeyen takımın bu sonuçlarının ikisi ise Gürcistan ve Litvanya karşısında alınan beraberliklerdi.

Kosova - İsrail: Son karşılıklı maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Kasım 2023'te oynandı ve Kosova, Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahasında 1-0 kazandı. Bundan önce ise iki takım, aynı turnuvada Mart 2023'te İsrail'de 1-1 berabere kalmıştı. Kayıtlara geçen bu iki maçın toplamında Kosova, İsrail'in galibiyet alamadığı eşleşmede bir galibiyetle üstün durumda ve karşılaşmalarda toplam sadece üç gol atıldı.



