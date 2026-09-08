Almanya, Erblin Osmani ile bir sonraki büyük yeteneğini mi kaybediyor? En azından Kosova Cumhuriyeti’nin Almanya ve Danimarka Büyükelçisi Dr. Faruk Ajeti bunu dolaylı olarak öne sürüyor. 43 yaşındaki Ajeti’nin Instagram hesabındaki bir fotoğrafta, FC Bayern’in orta saha oyuncusuna Kosova pasaportunu verdiği görülüyor.

"Bugün cumhuriyet pasaportunu Bayern yeteneğimiz Erblin Osmani’ye teslim edebilmek benim için özel bir onurdu ve Kosova futbolu için harika bir haberi duyurabilirim: Erblin, Kosova için oynayacak!" diye yazdı siyaset bilimi doktoralı isim paylaşımında.

Oyuncunun kendisi de menajerliği de geçen cuma günkü paylaşımla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmış değil. Ancak Bild şimdi, daha önce Almanya Futbol Federasyonu’nun U16 ve U17 takımlarında forma giyen 17 yaşındaki oyuncunun milli takım geleceğiyle ilgili nihai kararın henüz verilmediğini bildiriyor.

Yaklaşan milli maç arası, Osmani’nin gelecekte ailesinin memleketi için mi oynayacağı yoksa Almanya Futbol Federasyonu’na sadık mı kalacağı konusunda netlik sağlayabilir. Alman-Kosovalı oyuncuya her halükarda büyük bir gelecek öngörülüyor.

Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany, onu geçen sezon düzenli olarak A takımla antrenmanlara çıkardı ve hatta Bundesliga’daki ilk maçına çıkmasına da yardımcı oldu. Osmani, 27. haftada Union Berlin’e karşı 4-0 kazanılan maçın 87. dakikasında Leon Goretzka’nın yerine oyuna girmişti.