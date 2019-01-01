Kosova - Çekya maçı hangi kanalda?
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UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Grup Elemeleri'nde maç haftası geldi. Kosova, A Grubu maçında Çekya ile karşılaşacak.
Kosova - Çekya maçı hangi kanalda?
Kosova 7 Eylül Cumartesi günü Çekya'yı konuk edecek. Karşılaşma TSİ 16:00'da başlayacak.
Kosova - Çekya karşılaşması S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak.
3 tanıdık isim kadroda
Kosova'nın bu maçtaki en önemli gol silahı Fenerbahçeli Vedat Muriqi olacak
Trabzonsporlu Filip Novak ile Antalyasporlu Ondrej Celustka ise Çekya'nın galibiyeti için mücadele edecek.