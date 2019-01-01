Avrupa Şampiyonası Eleme

Kosova - Çekya maçı hangi kanalda?

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EURO 2020 Elemeleri'nde Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği Kosova - Çekya ile karşı karşıya gelecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Grup Elemeleri'nde maç haftası geldi. Kosova, A Grubu maçında  Çekya ile karşılaşacak.

Kosova - Çekya maçı hangi kanalda?

Kosova 7 Eylül Cumartesi günü Çekya'yı konuk edecek. Karşılaşma TSİ 16:00'da başlayacak. 

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Kosova - Çekya karşılaşması S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak.

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3 tanıdık isim kadroda

Kosova'nın bu maçtaki en önemli gol silahı Fenerbahçeli Vedat Muriqi olacak

Trabzonsporlu Filip Novak ile Antalyasporlu Ondrej Celustka ise Çekya'nın galibiyeti için mücadele edecek.

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