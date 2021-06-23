Slovakya maçında sahalara geri dönen Busquets, çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.

Koronavirüsü atlatmasının ardından İspanya’nın Slovakya’yı 5-0 yendiği maçla birlikte yeşil sahalara dönen 32 yaşındaki yıldız, karşılaşmadan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Turnuvanın başlangıcından hemen önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecine giren Busquets, İspanya’nın Euro 2020’deki ilk iki karşılaşmasında süre alamamıştı.

Slovakya karşısında ise milli formaya tekrar kavuşan Barcelonalı oyuncu, ayrıca UEFA tarafından “Maçın Yıldızı” ödülüne layık görüldü.

Neler söylendi?

Maçtan sonra duygusal bir şekilde kameraların karşısına çıkan Busquets, şu açıklamalarda bulundu: “Evde oldukça kötü bir 10 gün geçirdim. Turnuvada forma giyip giyemeyeceğimi bile bilmiyordum. Ancak şu anda tamamen hazırım.”

“İlk iki karşılaşmada istediğimiz gibi oynayamamıştık, bugünkü performans ve sonuç ise hepimiz için büyük bir moral kaynağı oldu. Bu galibiyet kesinlikle bize güç verecek.”

“Hem taraftarlar hem de kendimiz için böyle bir galibiyete sonuna kadar ihtiyacımız vardı. Karşılaşmanın başından itibaren oldukça istekliydik. Penaltıyı kaçırdık ama pes etmedik, devamında da aradığımız golleri bulduk.”

İspanya’yı Euro 2020’de neler bekliyor?

Turnuvaya İsveç ve Polonya karşısında aldığı beraberliklerle başlayan İspanya, E Grubu’ndaki son maçında ise Slovakya’yı 5 golle devirdi.

Grubu İsveç’in arkasında tamamlayan İspanya, son 16 turunda D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan’ın rakibi oldu.

Bu eşleşme hakkında Busquets, şu açıklamada bulundu: “Son Dünya Kupası’nın finalistiyle oynayacağız, bizim için çok zorlu bir rakip olacak.”

Jadon Sanho, 2020-21 sezonunda Borussia Dortmund formasını tüm kulvarlarda 38 kez terletti. Bu karşılaşamalarda rakip fileleri 16 kez sarsan genç yıldız, 20 de asist kaydetti.

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