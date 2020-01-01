Koronavirüse yakalanan Rugani'den mesaj: Netflix'te dizi izliyorum

Koronavirüs testi pozitif çıkan Juventus oyuncusu Daniele Rugani, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İtalya ekiplerinden 'un savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Tedavisine başlanan ve kontrol altında tutulan 25 yaşındaki İtalyan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla durumuyla ilgili bilgi verdi.

Rugani "Benim için endişelenmeyin, iyiyim. Ben de herkes gibi Netflix'te dizi izliyorum. Peaky Blinders ve Elite'i takip ediyorum. Herkese tavsiye ederim. Ancak sevdiklerime sarılmayı özledim" ifadelerini kullandı.