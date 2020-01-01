Koronavirüse yakalanan Reims doktoru Bernard Gonzalez intihar etti

Koronavirüs testi pozitif çıkan Fransız ekibinin doktoru arkasında bir mektup bırakarak intihar etti.

ekiplerinden takımının doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi.

Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktor, ardında bir mektup bıraktı. Gonzalez'in bıraktığı mektupta kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi. Bernard Gonzalez, 12 Mart 1969 doğumlu idi.

Reims şehrinin belediye başkanı Arnaud Robinet, yaşanan dramatik olayı doğruladı. Gonzalez için üzgün olduğunu söyleyen Robinet, "Ailesi ve eşiyle görüştüm. Koronavirüsün kurbanı oldu. Çok ama çok üzgünüm. Detayları araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.