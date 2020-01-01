Koronavirüse yakalanan Lorenzo Sanz hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi konan Real Madrid’in eski başkanı Lorenzo Sanz, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

’in eski başkanlarından Lorenzo Sanz geçtiğimiz günlerde yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Koronavirüs teşhisi konan 76 yaşındaki Sanz’ın yaşam mücadelesini kaybettiği duyuruldu.

1995 yılından 2000 yılına kadar Real Madrid’in başkanlığını yapan Sanz iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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Lorenzo Sanz'ın oğlu tarafından yapılan açıklmada "Babam hayatını kaybetti. Bu şekilde bir sonu hak etmiyordu. Ailemize ve Real Madrid'e tutkuyla bağlıydı" ifadelerini kullandı.