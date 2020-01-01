Koronavirüse yakalanan lösemi hastası antrenör hayatını kaybetti

Atletico Portada Alta takımının lösemi tedavisi gören 21 yaşındaki antrenörü, koronavirüs testi pozitif çıktıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

İspanya'nın Malaga kentindeki takımlardan Atletico Portada Alta'nın alt yaş grubunda antrenörlük yapan Francisco Garcia, 15 Mart Pazar günü öğleden sonra saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Daha önce lösemi teşhisi konulan Garcia'ya birkaç gün önce yapılan koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Twitter hesabından taziye mesajı yayınlayan kulübün açıklamasında "Hayatını kaybeden antrenörümüz Francisco Garcia'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi sunuyoruz. Şimdi sensiz ne yapacağız Francis? Ligin geri kalan kısmında nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl olacağını bilmiyoruz ama her ne yapacaksak senin için yapacağız. Huzur içinde yat. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" ifadeleri yer aldı.