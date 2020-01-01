Koronavirüs yüzünden hangi ligler ertelendi, hangi spor organizasyonları askıya alındı?

Dünya genelinde günlük hayatı altüst eden koronavirüs salgını başta futbol olmak üzere tüm sporları aksatıyor. İşte etkilenen turnuvalar...

Covid-19, yani bilinen adıyla koronavirüs nedeniyle birçok spor organizasyonu ya iptal ediliyor, ya erteleniyor ya da süresiz şekilde askıya alınıyor.

Şu ana dek binlerce insanı yaşamından eden virüsün dünya genelinde sporu nasıl etkilediğine göz atıyoruz...

Avrupa

Kıtada virüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya'da , 10 Mart 2020 tarihi itibarıyla süresiz şekilde askıya alındı.

Daha fazla takım

Ülke daha önce virüsün yayılmasını engellemek için kuzey bölgesindeki maçları ertelemiş, sonrasında ise müsabakaların 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmasına hükmetmişti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, kuzeye uyguladıkları karantinayı ülke geneline yaydı ve tüm spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı.

İtalya'nın aynı zamanda EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri olması nedeniyle turnuvanın gelecek yıla ya da bu yılın sonuna ertelenmesi de gündemde.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve 'ndeki bazı maçlar seyircisiz oynanacak. Bu maçlar arasında - ve PSG - Dortmund var.

'da hükümet, maçlarının ya seyircisiz ya da maksimum 1000 kişilik seyirci kotasıyla oynanacağını duyurdu.

İsviçre'deki tüm maçlar mart ayının başında ertelendi.

Asya

Virüsün çıkış yeri Çin'de Süper Kupa maçı 5 Şubat'ta oynanacaktı fakat ertelendi.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tehir edildi.

Çin Süper Ligi'nde 2020 sezonu süresiz bir şekilde tehir edildi.

J-League, K-League, Thayland ligi ve ligi de ertelenen organizasyonlar arasında.

Kadınlar futbolunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için gerçekleştirilecek eleme maçlarının Çin'in Wuhan kentinde gerçekleşmesi planlanıyordu fakat virüsün ortaya çıktığı yer olan şehirde hayat durunca bu organizasyon önce Nanjing'e sonra da 'nın Sydney kentine alındı.

Çin Kadın Milli Takımı'na Wuhan'dan hiçbir oyuncu seçilmedi. Kadrodaki diğer tüm isimler testlerden geçirildiler ve oyuncularda hastalık bulgusuna rastlanmadı.

AFC ayrıca Asya Futsal Şampiyonası'nı erteledi. Organizasyonun 26 Şubat ve 8 Mart arasında Türkmenistan'da oynanması planlanıyordu.

'nde seyircilerin futbol maçlarına alınmaları yasaklandı.

Afrika

'ta virüsün yayılmasının önlenebilmesi adına tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Koronavirüsün etkilediği diğer spor organizasyonları neler?

Futbol dışında rugby, golf, bisiklet, atletizm, Formula 1, tenis, boks gibi birçok spor da virüsün etkilerini şiddetli bir şekilde hissediyor.

İtalya ile İrlanda arasında 7 Mart'ta oynanması gereken Six Nations rugby maçı ertelendi. Aynı şekilde 14 Mart'taki İngiltere - İtalya maçı da ertelendi. Organizatörlerin bu yılki turnuvanın geleceğiyle ilgili net bir karar almaları bekleniyor.

Golfte PGA Tour, European Tour ve LPGA tour organizasyonları iptal edildi.

Çin'in basketbol liginde 1 Şubat'tan itibaren tüm maçlar ertelendi.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Wuhan'da gerçekleştirilecek olimpik boks elemelerini erteledi.

Formula 1'de nisan ayında koşulması gereken Çin Grand Prix'si iptal edildi. Bu yıl Shanghai'da F1 yarışı olmayacak.

EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'yla ilgili organizatörlerden gelen açıklamalar bu organizasyonların ertelenmeyeceği yönünde fakat aksi yönde bir karar da kimseyi şaşırtmaz.