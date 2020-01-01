Koronavirüs salgını döneminde Süper Lig ekiplerinden ayrılan oyuncular

Türkiye'de koronavirüs sonrası Süper Lig takımlarından ayrılan birçok oyuncu oldu.

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig ekiplerinden ayrılan oyuncular olurken, kulüpler sezonun kalanına onlar olmadan devam edecek.

'de ilk vakanın açıklandığı gün olan 10 Mart 2020 sonrası , Beşiktaş, , ve kadrosundan kayıplar verdi.

Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel, salgın sonrası ailesinin yanına dönmek istediğini ve kulüpten ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Daha fazla takım

Beşiktaş'ta ise sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kaleci Loris Karius, kulüpten alacaklarını öne sürerek Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti.

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Denizlispor'da ise Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak da alacakları nedeniyle salgın döneminde takımdan ayrılan isimlerden oldu. Kulüp tarafından resmi bir açıklama olmasa da, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Modou Barrow'un takımdan ayrılan bir diğer isim olduğunu dile getirdi.

Gençlerbirliği'nde Mattias Bjarsmyr salgın sırasında kulübüyle karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı.

Konyaspor forması giyen Robert Mak da salgın başlangıcında ailesinin yanına dönmek istediği için kulüple olan sözleşmesini feshetti.