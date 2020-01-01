Koronavirüs

Koronavirüs nedeniyle iptal veya tescil edilen futbol organizasyonları

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Koronavirüs salgını, tüm dünyada hayatı durma noktasına getirirken futbol organizasyonlarının 2019-20 sezonunda da belirleyici rol oynadı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, spor organizasyonlarına da ara verilmesine neden oldu.

Bu organizasyonların en başında ise futbol geliyor. 

Mart ayından bu yana faaliyetlerini durduran futbol liglerinin bir kısmı sezonu bitirme planları yaparken kimileri de 2019-20 sezonu için kesin kararlar almış durumda...

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    Salgın sebebiyle Fransa Ligue 1 2019-20 sezonu tescil edildi ve lider Paris Saint-Germain şampiyon ilan edildi. PSG, bir maç eksiğine rağmen 68 puanla en yakın takipçisinin 12 puan önünde zirvede yer alıyordu.

    Hollanda Eredivisie Ligi'ne 2019-20 sezonu, Hollanda Futbol Federasyonu'nun ülkedeki tüm maçların eylül ayına dek yasaklanması nedeniyle iptal edildi. AZ Alkmaar'ın önünde averajla lider durumda yer alan Ajax şampiyon ilan edilmedi. Bu sezon küme düşen ve gelecek sezon için lige yükselen takım olmayacak.

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    İskoçya'da 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig (League Two) iptal edildi. Championship'te Dundee United, League One'da Raith Rovers, League Two'da ise Cove Rangers zirvede yer aldıkları için şampiyon ilan edildi.

    Arjantin'de futbol liglerinde sezonun geri kalanının iptal edildiği ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığı açıklandı. 

    2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi.

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