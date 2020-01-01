Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler hangileri? Hafta sonu hangi liglerde maçlar oynanacak?
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Covid-19, yani bilinen adıyla koronavirüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi.
İşte şu ana kadar koronavirüs nedeniyle UEFA'ya bağlı turnuvalarda ve liglerde alınan kararlar:
|Türkiye
|Maçlar seyircisiz oynanacak
|EURO 2020
|2021 yazına ertelendi
|Şampiyonlar Ligi
|Süresiz ertelendi
|Avrupa Ligi
|Süresiz ertelendi
|İngiltere
|Nisan ayına ertelendi
|Almanya
|Nisan ayına ertelendi
|İtalya
|Nisan ayına ertelendi
|Fransa
|Süresiz ertelendi
|İspanya
|2 maç haftası ertelendi
|Avusturya
|Nisan ayına ertelendi
|Azerbaycan
|Nisan ayına ertelendi
|Belçika
|Nisan ayına ertelendi
|Çekya
|Nisan ayına ertelendi
|Danimarka
|Süresiz ertelendi
|Finlandiya
|Mayıs sonuna ertelendi
|Yunanistan
|Süresiz ertelendi
|İsrail
|Süresiz ertelendi
|Kazakistan
|Nisan ayına ertelendi
|Letonya
|Sezonun açılışı ertelendi
|Hollanda
|Nisan ayına ertelendi
|Kuzey İrlanda
|Nisan ayına ertelendi
|Norveç
|Sezonun açılışı ertelendi
|Polonya
|Süresiz ertelendi
|Portekiz
|Süresiz ertelendi
|Romanya
|Mart sonuna ertelendi
|Rusya
|Nisan ayına ertelendi
|İskoçya
|Süresiz ertelendi
|Sırbistan
|Süresiz ertelendi
|Slovakya
|Nisan ayına ertelendi
|İsveç
|Maçlar seyircisiz oynanacak
|İsviçre
|Süresiz ertelendi
|Ukrayna
|Süresiz ertelendi