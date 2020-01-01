Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler hangileri? Hafta sonu hangi liglerde maçlar oynanacak?

Dünya genelinde günlük hayatı altüst eden koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da pek çok lige ara verildi.

Covid-19, yani bilinen adıyla koronavirüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi.

İşte şu ana kadar koronavirüs nedeniyle UEFA'ya bağlı turnuvalarda ve liglerde alınan kararlar: