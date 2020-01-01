Coronavirus

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler hangileri? Hafta sonu hangi liglerde maçlar oynanacak?

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Getty
Dünya genelinde günlük hayatı altüst eden koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da pek çok lige ara verildi.

Covid-19, yani bilinen adıyla koronavirüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi.

İşte şu ana kadar koronavirüs nedeniyle UEFA'ya bağlı turnuvalarda ve liglerde alınan kararlar:

Türkiye Maçlar seyircisiz oynanacak
EURO 2020 2021 yazına ertelendi
Şampiyonlar Ligi Süresiz ertelendi
Avrupa Ligi Süresiz ertelendi
İngiltere Nisan ayına ertelendi
Almanya Nisan ayına ertelendi
İtalya Nisan ayına ertelendi
Fransa Süresiz ertelendi
İspanya 2 maç haftası ertelendi
Avusturya Nisan ayına ertelendi
Azerbaycan Nisan ayına ertelendi
Belçika Nisan ayına ertelendi
Çekya Nisan ayına ertelendi
Danimarka Süresiz ertelendi
Finlandiya Mayıs sonuna ertelendi
Yunanistan Süresiz ertelendi
İsrail Süresiz ertelendi
Kazakistan Nisan ayına ertelendi
Letonya Sezonun açılışı ertelendi
Hollanda Nisan ayına ertelendi
Kuzey İrlanda Nisan ayına ertelendi
Norveç Sezonun açılışı ertelendi
Polonya Süresiz ertelendi
Portekiz Süresiz ertelendi
Romanya Mart sonuna ertelendi
Rusya Nisan ayına ertelendi
İskoçya Süresiz ertelendi
Sırbistan Süresiz ertelendi
Slovakya Nisan ayına ertelendi
İsveç Maçlar seyircisiz oynanacak
İsviçre Süresiz ertelendi
Ukrayna Süresiz ertelendi

 

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