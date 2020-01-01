Koronavirüs hastalığını atlatan Yılmaz Vural taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve yoğun bakımda entübe süreci yaşayan Yılmaz Vural, hastaneden ayrıldı.

Hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkan Vural, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşurken duygulanan tecrübeli teknik adamın gözlerinin dolduğu ve konuşmakta zorlandığı görüldü.

İkinci kez koronavirüsü yenen Yılmaz Vural, yaklaşık 15 gün sonra 68. yaşına gireceğini belirterek, "Hayatta öğrendiğim bazı şeyler oldu. Bunlardan biri aile, ikincisi bir dakikanın çok önemli olduğu. Yoğun bakımda halüsinasyon görürken hep 'Allah'ım yaşamadığım bir dakika var. Onu bana göster' dedim. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.

Vural, açıklamaların ardından aracıyla dinlenmek için evine geçti.