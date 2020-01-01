Koronavirüs (Coronavirus) nedir? Futbolu nasıl etkileyecek?

Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü virüsün yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürüyor. Peki, koronavirüs nedir ve futbolu nasıl etkileyecek?

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ölümcül bir koronavirüs salgını, ülkenin bir kısmını etkisi altına alırken dünyanın geri kalanını da alarma geçirdi.

Yetkililer, , Singapur, , ve Amerika Birleşik Devletleri'nde az sayıda da olsa virüs vakalarının ortaya çıktığını doğruladı; öte yandan çoğunlukla Çin'i etkileyen virüsün yayılmasını kontrol altına almak için önlemler alıyorlar.

Koronavirüs (coronavirus) nedir?

Koronavirüs, şiddetli akut solunum sendromu ve soğuk algınlığı içeren bir grup virüsün adıdır. Hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur ve hayvanlardan insanlara bulaşabilir. 31 Aralık 2019'da Çin'de bir dizi vakada bu virüsün yeni bir türünün olduğu tespit edildi ve "2019-nCoV" olarak adlandırıldı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre 800'den fazla virüs vakası ve 1.000'den fazla şüpheli vaka tespit edilirken virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için bu virüs, pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül olabilecek seviyede çok az koronavirüs vardır.

Koronavirüs futbolu nasıl etkileyecek?

Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla beraber Çin'deki futbol organizasyonlarının birçoğu ya ertelendi, ya iptal edildi ya da maçların yerleri değiştirildi.

5 Şubat'ta Çin Süper Kupası'nda oynanması planlanan Guangzhou Evergrande - Shanghai Shenhua maçının ertelenmesi bekleniyor.

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22 Şubat'ta başlaması planlanan 2020 Çin Süper Ligi sezonu da Çin Futbol Federasyonu tarafından devlet yetkililerine danışılarak verilen bir kararla süresiz olarak ertelendi.

Asya Şampiyonar Ligi'nde 28 Ocak'ta Shanghai SIPG ile Buriram United arasında oynanacak play-off mücadelesinin de ertelenmesi söz konusu.

Şubat başında oynanacak olan , Tayland ve Chinese Taipei'nin yer aldığı 2020 Tokyo Olimpiyatları kadın futbol elemeleri de Wuhan'dan Nanjing'e taşındı.