Koronavirüs (Coronavirus) nedir? Futbol nasıl etkilendi?

Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü virüsün yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürüyor. Peki, koronavirüs nedir ve futbolu nasıl etkiledi?

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ölümcül bir koronavirüs salgını, ülkenin bir kısmını etkisi altına alırken dünyanın geri kalanını da alarma geçirdi.

Yetkililer, , Singapur, , ve Amerika Birleşik Devletleri'nde az sayıda da olsa virüs vakalarının ortaya çıktığını doğruladı; öte yandan çoğunlukla Çin'i etkileyen virüsün yayılmasını kontrol altına almak için önlemler alıyorlar.

Koronavirüs (coronavirus) nedir?

Koronavirüs, şiddetli akut solunum sendromu ve soğuk algınlığı içeren bir grup virüsün adıdır. Hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur ve hayvanlardan insanlara bulaşabilir. 31 Aralık 2019'da Çin'de bir dizi vakada bu virüsün yeni bir türünün olduğu tespit edildi ve "2019-nCoV" olarak adlandırıldı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre 800'den fazla virüs vakası ve 1.000'den fazla şüpheli vaka tespit edilirken virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için bu virüs, pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül olabilecek seviyede çok az koronavirüs vardır.

Koronavirüs futbolu nasıl etkiledi?

Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla beraber Çin'deki futbol organizasyonlarının birçoğu ya ertelendi, ya iptal edildi ya da maçların yerleri değiştirildi.

5 Şubat'ta Çin Süper Kupası'nda oynanması planlanan Guangzhou Evergrande - Shanghai Shenhua maçı başka bir tarihe ertelenecek.

22 Şubat'ta başlaması planlanan 2020 Çin Süper Ligi sezonu da Çin Futbol Federasyonu tarafından devlet yetkililerine danışılarak verilen bir kararla süresiz olarak ertelendi.

Asya Şampiyonar Ligi de virüsten etkilendi; ancak Shanghai SIPG ile Buriram United arasındaki play-off mücadelesi 28 Ocak'ta boş bir stadyumda oynandı ve Shanghai SIP 3-0 kazandı. Ayrıca Beijing, Shanghai Shenhua, Guangzhou Evergrande ve Shanghai SIPG, turnuvadaki ilk maçlarını kendi sahalarında oynamayacak.

Şubat başında oynanacak olan ve , Tayland ve Chinese Taipei'nin yer aldığı 2020 Tokyo Olimpiyatları kadın futbol elemeleri de ilk olarak Wuhan'dan Nanjing'e taşınmıştı. Ancak güvenlik endişeleri sebebiyle elemeler Çin'den Avustralya'nın Sydney kentine taşındı.

Wuhanlı hiçbir oyuncu Çin Kadın Milli Takımı'na seçilmedi. Öte yandan Avustralya'ya seyahat edenler koronavirüs testine girdi ve testler temiz çıktı.

Koronavirüsten etkilenen başka spor dalları var mı?

Çinli hükümet yetkilileri, nisan ayından önce yapılması planlanan tüm spor müsabakalarının süresiz olarak erteleneceğine dair bir uyarı yayınladı.

Çin Basketbol Birliği (CBA), 1 Şubat'tan itibaren CBA Ligi oyunlarının erteleneceğini doğruladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (ICC), Wuhan'da gerçekleşmesi gereken Olimpik boks elemelerini iptal etti.