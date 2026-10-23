Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, takımının Stamford Bridge'deki tarihsel olarak çok kötü karnesinin kendileri için bir yük değil, ek motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, kadrosunun Chelsea'yi yenebilecek kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

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De Zerbi, Stamford Bridge'de ender görülen bir galibiyetin peşinde

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea ile oynayacakları zorlu maç öncesinde takımında korkuya yer olmadığını vurguladı. Tottenham, Coventry City'yi 3-1 yenerek aldığı sezonun ilk Premier Lig galibiyetinin ardından bir galibiyet daha kazanmak için Londra'nın diğer yakasına gidiyor.

Tottenham'ın Chelsea deplasmanındaki geçmişte yaşadığı zorluklara değinen De Zerbi, son 41 ziyaretlerinde yalnızca bir kez kazandıklarını gösteren istatistiği zihinsel bir motivasyon kaynağı olarak gördü.

De Zerbi, “Benim için bu, bir motivasyon daha,” dedi. “Bunlar bize maçı kazanmak için daha fazla motivasyon, daha güçlü bir zihniyet ve daha fazla enerji veriyor.”

İtalyan teknik direktör cesaret ve taktik disiplin istiyor

De Zerbi, oyuncularından sahada tamamen odaklanırken karakter ve agresiflik göstermelerini istedi. De Zerbi, “Bu maçı kazanacak yeterli kaliteye sahibiz,” diye konuştu.

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“Karakterli ve cesur oynamak, gol atmanın bir yolunu bulmak, cesaretle elimizden gelen en iyi şekilde savunma yapmanın bir yolunu bulmak. Başka bir şey değil.”

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Tottenham'ın teknik direktörü, “Tepkisiz, cansız bir oyuncudansa aşırı sert bir tepkiyi tercih ederim,” diye ekledi.

De Zerbi, hakem kararlarına veya geçmiş tartışmalara takılmıyor

İki Londra rakibi arasındaki geçmişte yaşanan gergin karşılaşmaları hatırlayan De Zerbi, hakem kararları veya takımındaki korku üzerine konuşmayı reddetti. De Zerbi kesin bir dille, “Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hayır,” dedi.

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“Odağımızı korumalıyız. Gözümüz topun, oyunumuzun, planımızın, zihniyetimizin ve enerjimizin üzerinde olmalı.”

“Oyuncularınızda herhangi bir korku seziyor musunuz? Hayır,” diye ekledi.

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Tottenham, büyük önem taşıyan derbiye hazırlanıyor

Pedro Porro'nun yeniden oynayabilecek durumda olması ve Andy Robertson'ın da maç için hazır olduğunun açıklanmasıyla De Zerbi, sakatlıkları devam eden birkaç oyuncusunun yokluğuna rağmen güçlü bir kadro sahaya sürecek.

Tottenham, Premier Lig sezonuna ivme kazandırmak için üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

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Tottenham'ın Stamford Bridge'de Chelsea ile oynayacağı maç cumartesi akşamı Britanya Yaz Saati ile 17.30'da başlayacak.