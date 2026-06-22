"Korkutucu uyarılar"... Norveç ile Senegal arasındaki Dünya Kupası maçını tehdit eden ciddi bir kriz

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, yarın Salı günü şafak vakti oynanacak Norveç-Senegal maçı ciddi bir krizle karşı karşıya.

"Marca" gazetesi, bugün Pazartesi günü, hava koşullarının maçın tamamlanmasını tehdit ettiğini bildirdi ve bu durum son saatlerde teyit edildi.

Gazete, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) yıldırım düşme olasılığına ilişkin hava uyarılarından haberdar olduğunu belirtti.

New York Şehri Acil Durum Yönetimi'nin sosyal medya hesapları, maç süresince hava durumuna ilişkin uyarılar yayınladı.

Hava durumu açıklaması şu şekildeydi:

Bugün sabah saat 10'dan itibaren yağmur başlayacak ve akşama kadar devam edecek. Şehrin genelinde yağış olasılığı %85.

Öğleye kadar hafif yağmur beklenirken, şehrin kuzey bölgelerinde yer yer gök gürültülü fırtınalar görülebilir.

Tahminlere göre, öğleden sonra saat 2 civarından akşam saat 7'ye kadar metro bölgesinde dağınık fırtınalar bekleniyor. En şiddetli hava hareketliliği akşam saat 7 ile 10 arasında olacak; bu saatlerde gök gürültülü fırtınalar meydana gelebilir ve bazıları şiddetli olabilir.

Yağış miktarı 1,25 ila 2 inç arasında olabilir; belirli yerel bölgelerde ise 2,75 inç'e ulaşma ihtimali bulunmaktadır.

Kısa süreli olarak saatte 1,5 inç'i aşan yoğun yağışlar görülebilir; bu da ani sel riskini artırmaktadır.

Rüzgar güney-güneydoğudan saatte 10 ila 15 mil hızla esiyor; öğleden sonra saatte 30 mile varan rüzgar esintileri görülebilir. En şiddetli fırtınalarda saatte 40 ila 50 mile varan kısa süreli rüzgar esintileri olasıdır; sıcaklıklar ise ılımlı seyredecektir.







