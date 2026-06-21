İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinde Suudi Arabistan Milli Takımı’nın sürprizlerinden kurtulmak için yıldız oyuncusu Lamine Yamal’ın korkutucu tılsımına sığınıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün Pazar günü, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, maça çıkacak resmi kadroyu açıkladı. İlk turda Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta yedek olarak sahaya çıkan Lamine Yamal, bu maçta ilk 11'e geri döndü.

İstatistik ağı "Opta" verilerine göre, İspanya Milli Takımı, Lamine Yamal'ın ilk 11'de başladığı son 21 maçta hiç mağlup olmadı; bu maçlarda 15 galibiyet elde ederken, 6 maç berabere sonuçlandı.

Bu maçlar boyunca “La Roja”, maç başına ortalama 3 gole yakın bir oranla 60 gol attı. Barcelona yıldızı, bu gollerin 16’sında yer alarak %25’in üzerinde bir katkı sağladı; 5 gol attı ve 11 asist yaptı.

Bu ürkütücü istatistik, Suudi Arabistan milli takımının son Dünya Kupası'ndaki mucizesini tekrarlamayı hedeflediği bir dönemde ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın grup aşamasının ilk turunda Arjantin'i 2-1 mağlup etmişti.

Eğer “Yeşiller” bu mucizeyi gerçekleştirebilirse, dünya futbolunun önde gelen takımlarının 21 başarısız denemesinin ardından, Lamine Yamal’ın ilk 11’de yer aldığı bir maçta “Matador”u yenen ilk milli takım olacak.